Поганий сон і аутоімунні захворювання: який зв'язок та як уникнути небезпечних наслідків

Сон є дуже важливим для життя та здоров'я людини. Це найкращий попередник та препарат від будь-яких захворювань.

Значна частина життя людина припадає на сон. Тому важливо, щоб він був здоровим та правильним. Проблеми з нічним відпочинком або його відсутність можуть стати причиною багатьох захворювань.

Корисно Безсоння, набряки, хронічна втома: як глисти виснажують наш організм

Чому сон важливий

Вчені з Португалії провели дослідження та зумисне порушували природні ритми сну людей. Це призвело до зменшення кількості ILC3 в кишківнику. Це вроджені лімфоїдні клітини 3-го типу, які відповідають за захист механізмів слизових оболонок. Якщо ви перестаєте забезпечувати організм нормальним сном, в мембранах імунних клітин перестають вироблятися білки, що вказують, у яких ділянках потрібно боротись зі шкідливою мікрофлорою.



Поганий сон негативно впливає на хдоров'я / Фото Unsplash

Своєю чергою, це призводить до запалення в шлунково-кишковому тракті, негативних змін кишкового бар'єра та розвитку аутоімунних захворювань, а саме:

аутоімунний тиреоїдит;

цукровий діабет 1 типу;

аутоімунний адреналит;

аутоімунний атрофічний гастрит;

аутоімунний гепатит;

ревматоїдний артрит та інші колагенози;

вітиліго.

Неякісний відпочинок також часто стає причиною запалень, які впливають на мікробіоту, що викликає здуття, запори та діарею. Проблеми із зайвою вагою, депресії, часті інфекційні хвороби та порушення метаболізму теж виникають через поганий сон.



Сон дуже важливий для здоров'я / Фото Unsplash

До теми Занадто велика кількість спілкування шкодить здоров'ю: результати дослідження

Тож, якщо ви хочете почуватись здоровішим, перш за все подбайте про якісний сон.