Лікарка провела місяць на низьковуглеводній рослинній дієті: що з цього вийшло

Коли справа доходить до здорового харчування, буває важко підібрати збалансовану дієту, яка врахує всі потреби організму. Ситуацію ускладнюють поради блогерів та нові тенденції, які переконують, що ви зможете покращити стан здоров'я, включивши в раціон певний тип продуктів.

Щоб зменшити кількість сумнівних порад, лікарка Анна Борек вирішила провести власний експеримент. Помітивши, що її пацієнти часто скаржаться на проблеми, які є наслідком неправильного харчування, вона почала шукати дієве рішення.

Цікаво Безсоння, набряки, хронічна втома: як глисти виснажують наш організм

Так жінка наважилася на 30-денний виклик – низьковуглеводну дієту, яка повністю складатиметься з рослинних продуктів.

Низьковуглеводні дієти зазвичай складаються з продуктів тваринного походження з високим вмістом жиру: червоне м'ясо, м'ясні напівфабрикати і вершкове масло, що є шкідливим для здоров'я серця, – розповіла Борек.

Вона ж хотіла показати, що можна отримати користь від рослинної їжі, яка б комбінувалася з низьковуглеводними продуктами.

У мене було відчуття, що більшість людей вважають, ніби така дієта – це неможливо. Інші думають, що це буде несмачно та нудно. Я хотіла показати, що ці твердження помилкові: низьковуглеводна дієта на рослинній основі може бути здоровою, – продовжила лікарка.

Борек сказала, що придумувати страви було напрочуд легко, а дієта принесла значну користь як її здоров'ю, так і фізичній формі. Після 30-денного експерименту вона продовжила дотримуватися низьковуглеводної рослинної дієти.

Що відбувалося з тілом спочатку

Перші дні експерименту виявилися досить складними. Лікарка помітила неприємні симптоми, зокрема голод, біль і втому. Проте все це зникло менш ніж за тиждень. Вона швидко адаптувалася до нового меню та навіть не сумувала за вуглеводами.

Серед продуктів, які вона регулярно вживала, були тофу, капуста, гриби, насіння соняшника. Відтак їй вдалося уникнути дефіциту вітамінів групи B і кальцію.

Дієта також підвищила працездатність

Низьковуглеводні дієти викликають суперечки серед спільноти спортсменів, оскільки саме вуглеводи вважаються основним джерелом енергії. Однак Борек відзначила, що її витривалість збільшилася, а заняття з йоги та силові вправи вдавалися легше. Лікарка припускає, що це пов'язано зі збільшенням кількості спожитого білка, який пришвидшує відновлення м'язів після навантаження.

Рослинна дієта має ряд переваг для здоров'я

Згідно з дослідженнями, рослинні дієти знижують ризик хронічних захворювань (хвороб серця і діабету), а також покращують показники артеріального тиску.

Борек веде свій Youtube-канал – Відео з каналу Sceptical Doctor