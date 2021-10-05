Кому не варто їсти домашній сир: будьте обережні

Сир – це корисний кисломолочний продукт, який містить багато кальцію та білка. Водночас цей продукт насичений великою кількістю жирів та натрієм.

Для кого сир принесе користь, а кому варто відмовитись від вживання – про це читайте далі у нашому матеріалі.

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Користь та шкода домашнього сиру

Сир виготовляють з молока та часто використовують для салатів, запіканок, пирогів та як начинку для пончиків. Він вважається дуже корисним продуктом, який містить амінокислоти, білок, кальцій і безліч корисних елементів.



Домашній сир дуже корисний / Фото Pexels

Зокрема, сир корисний для:

Здоров'я кісток: Вміст кальцію, білка, магнію, цинку та вітамінів А, D і К у сирі сприяють зміцненню кісток. Це також чудова профілактика остеопорозу.

Здоров'я зубів: Кальцій відіграє важливу роль у формуванні зубів.

Артеріального тиску: Згідно зі статистикою, люди, які їдять більше сиру, мають нижчий кров'яний тиск. Для цього рекомендуємо вживати нежирні сири з низьким вмістом натрію.

Здоров'я кровоносних судин: Чимало досліджень показали, що сир є джерелом антиоксидантів, які мають важливе значення для здоров'я мозку та запобігання віковій нейродегенерації.

Мікробіоти кишківника: Сир сприяє росту корисних бактерій у кишківнику. Це допоможе налагодити мікрофлору та метаболізм.

Насичення омега-3: Сири, що виготовляються з коров'ячого молока, є чудовим джерелом жирних кислот омега-3. Вони сприяють покращенню роботи серцево-судинної системи та мозку.

До теми Чи варто відмовлятись: користь та шкода молочних продуктів

Кому не варто вживати сир



Не всім можна їсти сир / Фото Pexels

Не усім вживання сиру принесе користь. Декому все ж варто відмовитись від цього молочного продукту. Зокрема це стосується людей, у яких:

непереносність лактози: це трапляється через брак в організмі ферменту, який може розщеплювати молочний цукор, через що виникають проблеми з травленням та здуття живота;

алергія на казеїн: це один з основних білків, який міститься у молоці;

високий кров'яний тиск: вживати сири з великим вмістом натрію не варто, якщо у вас є проблеми з тиском.

При наявності атеросклерозу, деяких форм захворювань шлунково-кишкового тракту, зокрема гастриту, чи хворим з поганою функцією нирок також не рекомендується вживати сир. Варто знати, що цей молочний продукт містить багато калорій і його краще їсти в першій половині дня. Це пов'язано з наявністю казеїнового білка, який може призвести до набряків.