Ідеальний десерт без випікання: приготуйте корисне частування з йогурту

Цим смаколиком ви точно здивуєте усіх гостей. Десерт поєднує у собі полуницю та шоколад.

Для приготування основи вам знадобиться грецький йогурт та трохи солодких додатків. Ця яскрава закуска ідеально підходить як для дітей, так і для дорослих.

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Рецепт полунично-шоколадного десерту з грецького йогурту

Використовуйте для приготування знежирений йогурт, щоб основа була ідеальної текстури.

Інгредієнти

3 склянки натурального грецького йогурту;

¼ склянки чистого кленового сиропу або меду;

1 чайна ложка ванільного екстракту;

1,5 склянки нарізаної полуниці;

¼ склянки дрібної шоколадної стружки.

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Спосіб приготування



Приготуйте смачний рецепт / Фото Eating Well

Крок 1. У середню місткість вилийте йогурт, додайте кленовий сироп або мед та ванілін.

Крок 2. Застеліть форму для випікання розміром 25 на 40 сантиметрів пергаментним папером.

Крок 3. Вилийте йогурт на форму, а зверху посипте його нарізаною полуницею та шоколадною стружкою.

Крок 4. Помістіть десерт у морозильну камеру на 3 години. Після цього витягніть та наріжте перед подачею невеликими шматочками.