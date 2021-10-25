Ідеальний десерт без випікання: приготуйте корисне частування з йогурту
Джерело:Eating Well
Цим смаколиком ви точно здивуєте усіх гостей. Десерт поєднує у собі полуницю та шоколад.
Для приготування основи вам знадобиться грецький йогурт та трохи солодких додатків. Ця яскрава закуска ідеально підходить як для дітей, так і для дорослих.
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Рецепт полунично-шоколадного десерту з грецького йогурту
Використовуйте для приготування знежирений йогурт, щоб основа була ідеальної текстури.
Інгредієнти
- 3 склянки натурального грецького йогурту;
- ¼ склянки чистого кленового сиропу або меду;
- 1 чайна ложка ванільного екстракту;
- 1,5 склянки нарізаної полуниці;
- ¼ склянки дрібної шоколадної стружки.
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Спосіб приготування
Приготуйте смачний рецепт / Фото Eating Well
Крок 1. У середню місткість вилийте йогурт, додайте кленовий сироп або мед та ванілін.
Крок 2. Застеліть форму для випікання розміром 25 на 40 сантиметрів пергаментним папером.
Крок 3. Вилийте йогурт на форму, а зверху посипте його нарізаною полуницею та шоколадною стружкою.
Крок 4. Помістіть десерт у морозильну камеру на 3 години. Після цього витягніть та наріжте перед подачею невеликими шматочками.