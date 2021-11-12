Фітнес-тренерка розповіла, як треба їсти, щоб схуднути
Джерело:Daily Star
Тренерка з інстаграму, відома як Loz Fitness, пояснила фанатам, що збільшення добового калоражу – це невід'ємний процес схуднення. Так ви уникаєте спокуси спробувати щось смачненька та зірватися.
Якщо ви дозволятимете собі усе, але в невеликих кількостях – мозок не відчує стресу, пов'язаного з обмеженнями та посприяє вашій дієті. Ось чому не варто боятися їжі під час схуднення.
Читайте також Безпечне сироїдство: як уникнути гельмінтозу на здоровій дієті
Ви уникнете переїдань, оскільки перестанете обмежувати себе в їжі. Як наслідок – кількість вжитої їжі буде меншою.
Інфлюенсерка також пояснила, що збільшення кількості спожитої їжі допоможе вам наростити м'язи та покращить метаболізм. До того ж інтенсивні тренування нерідко вимагають чимало енергії, яку ви теж отримуєте разом зі спожитими продуктами.
Ось, що вона радить підписникам
Їжте, коли хочеться
5 – 6 прийомів їжі на день – це нормально. Якщо ви хочете перекусити – організуйте збалансовану тарілку, не їжте "на ходу".
Їжте різні продукти
Головне – підтримувати в організмі баланс корисних речовин. Для цього щодня з'їдайте по 6 – 9 порцій свіжих фруктів та овочів. Хліб також можна, але бажано обирати борошно грубого помелу. Додайте в раціон морепродукти, сири та нежирне м'ясо. Щодня випивайте щонайменше 0,5 літрів води, 2 склянки нежирного молока чи кефіру. Якщо обирати між різними видами алкоголю – віддайте перевагу бокалу сухого вина.
Їжте повільно
Не відволікайтеся на перегляд телепрограм, читання газет та журналів. Під час їжі найкраще говорити про її смак та запах – так вона краще засвоюється.
Корисні альтернативи
Немає їжі, яку неможливо замінити корисними альтернативами. Тому, замість того щоб забороняти її собі зовсім, зверніть увагу на дієтичні аналоги. Замість ароматизованих картопляних чипсів – обирайте овочеві та без спецій, замісіть молочного – чорний шоколад, замість печива – випічку з вівсяними пластівцями.
Крім того, тренерка закликає усіх припинити гнатися за "ідеальною вагою". Вона зазначає, що люди без хворобливої худорлявості, краще сплять та показують більшу витривалість у спортзалі. Тому перш ніж сідати на дієту, спробуйте полюбити своє тіло. Ймовірно, головне – не кількість того, скільки ви їсте, а як ви бачите себе з боку.