Чому ви прокидаєтесь серед ночі: 5 причин

Напевне важко знайти щось більш дратівливе, ніж пробудження серед ночі та нескінченні спроби заснути після цього. Ми допоможемо уникнути таких неприємностей під час відпочинку.

Порушення циклів сну призводить до багатьох проблем та може викликати хронічну перевтому. Тому важливо вчасно виявити та позбутись подразників. Розповідаємо про причини пробудження у нашому матеріалі.

Корисно Безсоння, набряки, хронічна втома: як глисти виснажують наш організм

Причини пробудження вночі

Хропіння



Затримка дихання у сні дуже шкідлива / Фото Unsplash

Хропіння завдає шкоди і коли хропите ви, і коли хтось поруч із вами. У першому випадку це більш небезпечно, адже може бути ознакою апное, при якому відбуваються затримки дихання під час сну. Якщо ви чи ваші рідні хроплять у сні, варто звернутись до лікаря для діагностики та розв'язання цієї проблеми.

Температура

Температура повітря теж неабияк впливає на якість сну. Національний фонд сну рекомендує підтримувати 16 – 19 градусів за Цельсієм. Ваша спальня має бути прохолодною та затишною. Високі температури провокують надмірну пітливість серед ночі, що неабияк порушує сон.

Дискомфорт



Подбайте про зручний матрац та постіль / Фото Unsplash

Важливо подбати про те, щоб постіль, подушка, ковдра та матрац були для вас зручними. Дискомфорт від цих речей часто змушує прокидатись серед ночі та неабияк впливає на ваш сон. Тому не економте на атрибутах для сну, адже ці інвестиції принесуть вам якісний та здоровий відпочинок.

Природа кличе

Хоча вода здатна покращити ваш сон, не варто перебільшувати із дозами. Немає гіршого, ніж прокинутись о 3 ночі із бажанням позбутись зайвої рідини. Це завдасть вам чималого дискомфорту, тому пийте воду до того, як плануєте лягати в ліжко.



Не пийте багато води перед сном / Фото Unsplash

До теми Як вода впливає на сон: дослідження

Тривога або активний мозок

Стреси часто стають причиною розладів сну. Вони породжують тривогу та не дають мозку розслабитись. Постійний потік думок може змусити вас прокинутись між циклами сну і стати причиною безсоння.