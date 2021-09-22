Вам не потрібно купувати дорогий абонемент в тренажерний зал чи сідати на виснажливу дієту. Оптимальне навантаження впродовж дня допоможе з легкістю позбутися від зайвих калорій.

Повсякденні справи, такі як прибирання, садівництво і покупки, допоможуть підтримати себе в красивій формі. Експерти зібрали основні поради, які допоможуть вам почуватися та виглядати здоровіше без зайвих зусиль.

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1. Працюйте над поставою

За словами лікарів вирівняна спина може поліпшити приплив кисню до мозку, що дає більше енергії впродовж дня та запобігає переїданню.

Під час сидячої роботи намагайтеся якомога частіше вставати, розправляти плечі та вдихати на повні груди. Щоб покращити тонус м'язів – напружуйте сідниці та прес.

2. Робота в саду та на городі

Без вправ та дієт: 6 простих способів спалити більше калорій / Фото Pexels

Хочете потренуватися, не відвідуючи спортзал? В теплу пору року вам допоможе город і сад. Це альтернативний спосіб позбутися зайвих калорій, який принесе й додаткові бонуси у вигляді овочів, фруктів, ягід чи квітів.

Уявіть собі, що навіть стрижка трави ручною косаркою спалює в середньому 400 калорій на годину. Викопування грядок здатне відмінусувати 250 калорій всього за 60 хвилин. Також ви можете втратити 175 калорій за годину, приступивши до прополювання.

3. Пийте більше води

Численні дослідження стверджують, що вживання води позитивно відбивається на тілі та самопочутті.

Так, наприклад, вживання однієї порції (0,5 літра) води пов'язують з більшими витратами енергії в стані спокою. Згідно з іншими даними, людям з надмірною вагою, які споживали понад 1 літр рідини в день, легше худли.

4. Прибирайте в домі

Без вправ та дієт: 6 простих способів спалити більше калорій / Фото Pexels

Якщо ви ненавидите спорт та роботи по дому – об'єднайте їх. Спеціалістка з правильного харчування Террі-Енн Нанс стверджує, що пил може стати вашою найкращою мотивацією побороти слабкість.

Будь-який вид робіт по дому – це фізична праця, яка провокує рух та спалення калорій. Приміром, 18 годин пиття підлоги в місяць спалює близько 4000 калорій.

5. Висипайтеся

В середньому під час сну людський організм спалює близько 300 калорій. Водночас при низьких температурах в нашому організмі активується бурий жир, який, як вважають дослідники, ефективно бореться з зайвими кілограмами.

Все, що для цього потрібно – знизити температуру в приміщенні приблизно до 18°C.

6. Ходіть по магазинах пішки

Якщо ви хочете збільшити кількість кроків, заплануйте день шопінгу. Дослідження показують, що в середньому жінки, які щотижня відвідують магазини, спалюють близько 385 калорій. А це – енергетична цінність двох бокалів вина.