Арабіка чи робуста: чим відрізняються два найпопулярніші сорти кави

Хтось любить каву за бадьорий ефект, хтось – за чудовий смак, а хтось просто тому, що живе У Львові. У Міжнародний день кави розповідаємо про два популярні сорти.

Арабіка чи робуста – досі не знаєте, яку каву обрати? Здорово 24 розповідають про переваги та відмінності двох сортів зерен бадьорості.

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Арабіка чи робуста

Особливості двох сортів

Арабіка – найпопулярніший вид кави у світі, який зародився у південно-західному нагір'ї Ефіопії та виготовляється з бобів coffea arabica. Саме на цей вид припадає більше ніж 60% світового виробництва кави. Рослина coffea arabica любить теплий вологий клімат і погано виживає під час морозів. Її переважно вирощують на схилах долин на висоті понад 600 метрів. Кавове насіння росте всередині червоних ягід. Для дозрівання йому необхідно приблизно 7 років. Після цього зернинки виймають з ягідки, їх всередині по 2 штучки, та очищають від тоненької плівки.



Арабіка росте на схилах долин / Фото Unsplash

Якісна кава потішить вас злегка солодким ароматом, з відтінками шоколаду, горіхів, карамелі, а на смак відчуєте легку приємну кислинку та гіркоту. Холодний кавовий напій може краще розкрити солодкі нотки.

Робуста складає 30 – 40% світового виробництва та виготовляється з бобів coffea canephora. Цей вид кави почали вирощувати в центральній та західній Африці, але сьогодні найбільшим виробником є В'єтнам. Для нормального росту зернам робусти необхідні висока температура та постійний доступ води. Цвіт робусти білий та пахучий, схожий на жасмин. Плоди вважаються дозрілими, коли ягоди набувають темно-червоного кольору.



Зерна арабіки та робусти відрізняються / Фото Unsplash

У робусті вміст кофеїну більший, тому вона має більш гіркий смак. Готова кава із цих зерен має землистий, часто гіркий, гумоподібний смак з арахісовим післясмаком. Робусту часто використовують для виготовлення розчинної кави та сумішей еспресо.

Відмінності

Смак: Чашка завареної робусти містить приблизно вдвічі більше кофеїну, ніж чашка арабіки. Тому смак у цього виду жорсткіший та більш гіркий. У цьому аспекті арабіка смакує куди краще, адже високий рівень кислотності додає фруктові, шоколадні та горіхові аромати.



Робуста має більш гіркий смак / Фото Unsplash

Вміст ліпідів та цукрів: Ще однією причиною, чому частіше обирають арабіку, є те, що вона містить на 60% більше ліпідів і майже вдвічі більше цукру, ніж робуста. Тривале зберігання такої кави призводить до розпаду ліпідів, що може спровокувати появу нових ароматів.

Політика ціноутворення: Умови вирощування та склад мають неабиякий вплив на ціноутворення. Саме тому вартість арабіки вдвічі більша, ніж вартість робусти. Річ у тім, що другий вид легше вирощувати, така кава має більший урожай та менш чутлива до шкідників через високий вміст кофеїну. Своєю чергою, арабіка більш чутлива до навколишнього середовища та має менший урожай, тому і ціна вища.



Зерна арабіки коштують дорожче / Фото Unsplash

Форма та запах бобів: Плоди кавових рослин теж різняться між собою. Боби робусти зазвичай дрібніші, більш круглі та мають темний колір у сирому вигляді. На відміну від арабіки, зернята якої мають більш овальну форму і світліший колір.

Вміст хлорогенної кислоти: Хлорогенна кислоти – це важливий антиоксидант, який також захищає рослину від шкідників. Робуста містить 7 – 10% цієї речовини, а арабіка – 5,5 – 8%.

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Яку краще обрати

Справжні поціновувачі кави віддають перевагу арабіці, адже вона вважається кращою. Проте і робуста може потішити чудовим смаком при правильному приготуванні. До того ж робуста високого класу широко не реалізується на споживчому ринку, її зазвичай використають для сумішей арабіка/робуста, щоб зменшення ціну продукту.



Робусту переважно використовують у сумішах / Фото Unsplash

Переваги зерен арабіки: