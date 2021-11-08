Железодефицитная анемия: факторы риска и методы профилактики
Источник:"Сегодня"
По статистике, из-за диет, менструаций и беременности, женщины чаще страдают от недостатка железа в организме. Именно поэтому врачи рекомендуют регулярно сдавать соответствующие анализы.
Чем опасно такое состояние и как заподозрить дефицит железа в организме рассказала терапевт, семейный врач, специалист УЗИ-диагностики Анна Красюк. Выбрали самое полезное.
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Железо играет главную роль в транспорте кислорода, синтезе ДНК и метаболизме мышечной ткани. То есть, этот элемент необходим практически для всех клеток нашего организма.
Симптомы железодефицитной анемии
Часто железодефицитная анемия или малокровие "маскируется" под другие состояния: быструю утомляемость, сонливость, раздражительность, снижение внимания и памяти, снижение либидо.
Часто люди связывают такие состояния с истощением и стрессом, однако после сдачи анализов оказывается, что у них анемия. Провериться у врача следует, если кроме общей слабости и раздражительности вас начали беспокоить:
- ломкие волосы и ногти,
- трещины в уголках губ,
- бледность кожи,
- боль в сердце,
- головокружение,
- ощущение нехватки воздуха даже при незначительной физической активности.
Как узнать, что у вас дефицит железа
Не занимайтесь самодиагностикой и обратитесь к врачу / Фото Pexels
Первое, что можно и нужно сделать – это обратиться к своему семейному врачу и сдать анализы крови на гемоглобин. Сдавать лучше венозную кровь натощак, утром. Перед процедурой желательно не есть, максимум – выпить стакан воды. В преддверии анализа лучше избегать провоцирующих факторов на организм (алкоголь, переедание, курение).
Норма гемоглобина для женщин – 120 – 140 грамм на литр крови, если показатели ниже, врач назначит дополнительное обследование для коррекции состояния и препараты, которые восполнят дефицит.Важно! Общий анализ крови не покажет железодефицитную анемию на ранних стадиях, поскольку гемоглобин еще может быть в норме. Поэтому важно дополнительно контролировать уровень ферритина, в пределах нормы для женщин – его показатель не ниже 35 – 40 единиц.
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Кто более подвержен риску дефициту железа
Женщины более подвержены развитию дефицита железа в организме. Среди причин – менструация, диеты, изменение гормонального фона, беременность. Также дефицит могут спровоцировать особенности питания или нарушение всасывания этого элемента.
- Латентный дефицит железа (а если его не лечить, то и железодефицитная анемия) может начаться при несбалансированном питании, строгих диетах.
- Часто к такому состоянию приводит гастрит с пониженной кислотностью, язвенная болезнь, заболевание тонкого кишечника и другие проблемы с желудочно-кишечным трактом.
Профилактика анемии
Питайтесь сбалансировано / Фото Pexels
Это состояние, как и любое другое заболевание, корректируется только под руководством врача. Принимать самостоятельно препараты железа без установления причины заболевания – не рекомендуется, поскольку это не устранит причину железодефицита.
Если дефицит железа устойчив, только питанием компенсировать его недостаток не получится. Однако если вы решили откорректировать свой рацион для профилактики, включите в рацион:
- животные субпродукты (особенно печень),
- гречку,
- красное мясо,
- шпинат,
- морепродукты.
Также врачи отмечают, что следует сократить употребление чая, кофе, молока.