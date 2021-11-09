Обработанная еда и большое количество сахара – вредны. Здоровые жиры, цельная пища, богатая клетчаткой – это вам понадобится. Делимся полезными советами, которые помогут прийти в форму и чувствовать себя отлично.

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Как помочь организму похудеть

Игнорируете протеин утром

Отсутствие белка в завтраке – первая причина, почему вам сложно похудеть. Вы можете выбрать специальную диету с высоким содержанием белка, которая будет точно способствовать хорошей фигуре. Она позволит долго чувствовать себя сытыми, позволит сжигать больше калорий в течение дня и сохранять мышечную массу тела.

Мало едите



Добавьте большие еды / Фото Unsplash

Этот факт может показаться странным, но вы должны употреблять достаточно пищи, чтобы вашему телу было комфортно. Голодание оказывает негативное влияние на уровень сахара в крови. Пропуски приемов пищи или нерегулярное употребление пугает организм, поэтому он накапливает пищу.

Голодаете

Не стоит ждать, пока вы почувствуете голод, чтобы поесть. Многие думают, что это помогает есть меньше калорий, поэтому часто вообще пропускают некоторые приемы пищи. Однако это оказывает противоположный эффект.

Вы употребляете алкоголь



Алкоголь не принесет пользы организму / Фото Unsplash

Алкоголь является самым плохим противником похудения. Один бокал вина содержит от 120 до 125 калорий, а водка – чуть больше 100 калорий. К тому же он приводит к обезвоживанию, а здоровому организму необходим баланс жидкостей. Эти напитки также не принесут вашему организму питательную ценность.

Откладываете на завтра

Хуже всего для похудения – прокрастинация. Если вы постоянно обещаете себе начать "завтра", то добиться желаемых результатов будет трудно. Начинайте переход на верный образ жизни постепенно: вводите в рацион новые полезные продукты и больше активности в жизнь.

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Вы регулярно употребляете газированные напитки



Газированные напитки вредны / Фото Unsplash