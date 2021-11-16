Все о орехах: какие и сколько нужно употреблять

Орехи относят к настоящему суперфуду и часто рекомендуют заменять ими сладости и вкусности во время диеты. Они служат источником питательных веществ: витаминов, минералов и клетчатки.

Главным преимуществом орехов является содержание полезных жиров, которых приходится 50 – 65 граммов на 100 граммах продукта. Эти питательные вещества относятся к ценным моно- и полиненасыщенным жирным кислотам, которые относят к группе омега-9, омега-3 и омега-6.

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Польза орехов

Орехи благодаря своим полезным составляющим улучшают функционирование сердечно-сосудистой системы и мозга. К тому же, они хорошо насыщают организм, ведь содержат белки и углеводы. Хотя и растительные белки усваиваются хуже из-за пищевых волокон, препятствующих работе пищеварительных ферментов, однако они все равно принесут организму пользу.

Орехи лучше покупать в скорлупе, ведь она служит защитным барьером для ценных жиров и витамина Е от окисления. Также не все орехи следует подвергать термической обработке, которая разрушает витамины и снижает питательную ценность. Не принесут пользы и хрустики с вредными примесями, поэтому соль, сахар или мед не следует использовать.



Орехи содержат много витаминов / Фото Unsplash

Однако существуют определенные виды орехов, требующие обработки, например миндаль. Это связано с содержанием цианогликозида амигдалина, продукты распада которого придают ореху специфический миндальный запах и горечь и выделяется синильная кислота – один из сильнейших ядов. Сырые также не следует есть орехи кешью, поскольку между скорлупой и оболочкой содержатся токсичные вещества, которые разрушаются при термической обработке. Будьте осторожны и с сырым арахисом, который может вызвать нарушения пищеварения.

Потреблять эти продукты можно не только в чистом виде. Вы можете спокойно добавить орехи к основным приемам пищи – в салаты, каши, совмещать их с фруктами. Таким образом, вы получите сбалансированное блюдо и сможете контролировать количество орехов.

Недостатки потребления орехов

Среди отрицательных качеств орехов стоит отметить высокую калорийность и "обольстительный" вкус, поэтому часто трудно остановиться их есть. К тому же, некоторые виды могут вызвать аллергическую реакцию. Не стоит есть орехи и детям до 3 лет, ведь у малышей они не усваиваются.

Какие орехи следует употреблять

Миндаль



Миндаль очень полезен / Фото Unsplash

Миндаль порадует содержанием витамина Е и кобальта, способствующих кроветворению, усвоению железа, нормальной работе нервной системы.

Кешью

Эти орешки содержат немало минералов Zn, Fe, Mg и ненасыщенных жирных кислот. К тому же имеют положительное влияние на зрение и концентрацию

Макодомия

Этот вид считается наиболее калорийным и не менее полезным других. В составе много витаминов B1, K, олеиновой кислоты, способствующих улучшению липидного профиля.

Грецкие орехи



Добавьте в рацион грецкие орехи / Фото Unsplash

Являются одними из лидеров ненасыщенных Омега-3 и Омега-6 жирных кислот и уменьшают риски атеросклероза.

Фундук

Эти душистые хрустики содержат много витамина Е и биотина. Также способны улучшать память, уменьшать тревожность, оказывать положительное воздействие на сердце и сосуды.

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Фисташки



Фисташки положительно влияют на кожу и волосы / Фото Unsplash

Насыщают организм витаминами В1, В6, В9, содержат зеаксантин, фолиевую кислоту, медь, кремний. Улучшают внешний вид и состояние кожи и волос.