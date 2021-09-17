Все о электролитах и продуктах, которые обеспечат здоровое функционирование мозга, сердца и мышц

Поддерживать водный баланс очень важно для тела человека. За хорошее самочувствие и здоровое функционирование организма отвечают электролиты, которые также регулируют уровень воды в клетках.

Электролиты часто содержатся в пищевых добавках и специальных напитках, которые обещают вам заряд энергии на весь день. Но обязательно ли их употреблять в таком виде и можно ли заменить натуральными продуктами – рассказываем в нашем материале.

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Роль электролитов в организме человека

Что такое электролиты

Электролиты – это группа крошечных заряженных частиц, находящихся в крови. Они помогают регулировать уровень воды в организме и отвечают за сокращение и расслабление мышц. Потеря электролитов через пот, физические упражнения или болезни (рвота или диарея) может привести к обезвоживанию.



Электролиты регулируют уровень воды в организме / Фото Unsplash

К список основных электролитов относятся калий, натрий, кальций и магний. Эти питательные вещества можно найти в пищевых продуктах. Делимся полезной подборкой дальше.

Самые популярные продукты с высоким содержанием электролитов

Эти продукты помогут наладить работу организма, обеспечат его правильное функционирование и водный баланс. Зарядитесь на весь день для продуктивной работы.

Калий



Дыня содержит много калия / Фото Unsplash

Калий отвечает за работу нервной системы и мышц. Именно он помогает избежать судорог. Эти продукты содержат в своем составе много калия:

артишоки;

фасоль и другие бобовые;

говядина;

арбуз;

листовая зелень

сладкий картофель;

авокадо;

бананы.

Натрий



Оливки обеспечат вас натрием / Фото Unsplash

Обычно натрий содержится в вареных продуктах, поэтому позаботьтесь об употреблении качественной соли для поддержания баланса. Стоит быть осторожным с этим минералом если у вас проблемы с артериальным давлением. Продукты с высоким содержанием натрия:

соленые огурцы;

оливки;

кокосовая вода.

Кальций



Миндаль содержит в составе много кальция / Фото Unsplash

Кальций нужен не только для здоровья костей. Он также является ключевым электролитом, который контролирует сокращение мышц и сердечный ритм. К источникам кальция можно отнести:

молоко;

листовую зелень;

миндаль;

сыр;

йогурт.

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Магний



Шоколад содержит магний / Фото Unsplash

Магний отвечает за транспортировку кислорода в организме. Он содержится в таких продуктах: