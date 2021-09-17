Все о электролитах и продуктах, которые обеспечат здоровое функционирование мозга, сердца и мышц
Источник:Well and good
Поддерживать водный баланс очень важно для тела человека. За хорошее самочувствие и здоровое функционирование организма отвечают электролиты, которые также регулируют уровень воды в клетках.
Электролиты часто содержатся в пищевых добавках и специальных напитках, которые обещают вам заряд энергии на весь день. Но обязательно ли их употреблять в таком виде и можно ли заменить натуральными продуктами – рассказываем в нашем материале.
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Роль электролитов в организме человека
Что такое электролиты
Электролиты – это группа крошечных заряженных частиц, находящихся в крови. Они помогают регулировать уровень воды в организме и отвечают за сокращение и расслабление мышц. Потеря электролитов через пот, физические упражнения или болезни (рвота или диарея) может привести к обезвоживанию.
Электролиты регулируют уровень воды в организме / Фото Unsplash
К список основных электролитов относятся калий, натрий, кальций и магний. Эти питательные вещества можно найти в пищевых продуктах. Делимся полезной подборкой дальше.
Самые популярные продукты с высоким содержанием электролитов
Эти продукты помогут наладить работу организма, обеспечат его правильное функционирование и водный баланс. Зарядитесь на весь день для продуктивной работы.
Калий
Дыня содержит много калия / Фото Unsplash
Калий отвечает за работу нервной системы и мышц. Именно он помогает избежать судорог. Эти продукты содержат в своем составе много калия:
- артишоки;
- фасоль и другие бобовые;
- говядина;
- арбуз;
- листовая зелень
- сладкий картофель;
- авокадо;
- бананы.
Натрий
Оливки обеспечат вас натрием / Фото Unsplash
Обычно натрий содержится в вареных продуктах, поэтому позаботьтесь об употреблении качественной соли для поддержания баланса. Стоит быть осторожным с этим минералом если у вас проблемы с артериальным давлением. Продукты с высоким содержанием натрия:
- соленые огурцы;
- оливки;
- кокосовая вода.
Кальций
Миндаль содержит в составе много кальция / Фото Unsplash
Кальций нужен не только для здоровья костей. Он также является ключевым электролитом, который контролирует сокращение мышц и сердечный ритм. К источникам кальция можно отнести:
- молоко;
- листовую зелень;
- миндаль;
- сыр;
- йогурт.
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Магний
Шоколад содержит магний / Фото Unsplash
Магний отвечает за транспортировку кислорода в организме. Он содержится в таких продуктах:
- цельнозерновой хлеб или лапша;
- шпинат;
- киноа;
- темный шоколад;
- черные бобы;
- авокадо.