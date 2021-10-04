Чтобы уменьшить количество сомнительных советов, врач Анна Борек решила провести собственный эксперимент. Заметив, что ее пациенты часто жалуются на проблемы, которые являются следствием неправильного питания, она начала искать эффективное решение.

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Так женщина решилась на 30-дневный вызов – низкоуглеводную диету, которая полностью будет состоять из растительных продуктов.

Низкоуглеводные диеты обычно состоят из продуктов животного происхождения с высоким содержанием жира: красное мясо, мясные полуфабрикаты и сливочное масло, что вредно для здоровья сердца, – рассказала Борек.

Она хотела показать, что можно извлечь пользу от растительной пищи, которая комбинируется с низкоуглеводными продуктами.

У меня было ощущение, что большинство людей считают, что такая диета – это невозможно. Другие полагают, что это будет невкусно и скучно. Я хотела показать, что эти утверждения ошибочны: низкоуглеводная диета на растительной основе может быть здоровой, – продолжила врач.

Борек сказала, что придумывать блюда было удивительно легко, а диета принесла значительную пользу как ее здоровью, так и физической форме. После 30-дневного эксперимента она продолжила придерживаться низкоуглеводной растительной диеты.

Что происходило с телом сначала

Первые дни эксперимента оказались достаточно сложными. Врач заметила неприятные симптомы, в частности голод, боль и усталость. Однако все это исчезло менее чем за неделю. Она быстро адаптировалась к новому меню и даже не скучала по углеводам.

Среди продуктов, которые она регулярно принимала, были тофу, капуста, грибы, семена подсолнечника. Поэтому ей удалось избежать дефицита витаминов группы B и кальция.

Диета также повысила работоспособность

Низкоуглеводные диеты вызывают споры среди сообщества спортсменов, поскольку именно углеводы считаются основным источником энергии. Однако Борек отметила, что ее выносливость увеличилась, а занятия по йоге и силовые упражнения удавались легче. Врач предполагает, что это связано с увеличением количества потребленного белка, который ускоряет восстановление мышц после нагрузки.

Растительная диета имеет ряд преимуществ для здоровья

Согласно исследованиям, растительные диеты снижают риск хронических заболеваний (болезней сердца и диабета), а также улучшают показатели артериального давления.

Борек ведет свой Youtube-канал – Видео с канала Sceptical Doctor