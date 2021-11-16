В сезон аллергий, простуд, гриппа и пандемии COVID-19 есть немало причин поговорить о способах укрепления иммунитета. Одним из таких является потребление пищи, обогащенной пробиотиками.

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Что такое пробиотики

Пробиотики – это живые микроорганизмы, которые могут оказывать положительное влияние на здоровье человека, нормализовать состав и функции микрофлоры желудочно-кишечного тракта. Некоторые из них уже есть в нашем организме, другие поступают с пищей, особенно с ферментированными продуктами.

Пробиотики также называют хорошими бактериями. Они помогают организму переваривать пищу и даже борются с патогенными клетками, провоцирующими болезни. Исследования этих бактерий продолжаются, но наибольший интерес вызывает то, как они влияют на иммунитет.

Как пробиотики влияют на защитные функции организма

Как пробиотики влияют на защитные функции организма / Фото Pexels

Пробиотики неоднократно доказывали свою эффективность для лечения заболеваний пищеварительной системы. По данным InformedHealth, более половины клеток, производящих антитела для борьбы с болезнями, содержатся именно в кишечнике. Следовательно, у людей со здоровой кишечной флорой шансы заболеть уменьшаются.

Ученые продолжают изучать потенциал пробиотиков для поддержания иммунной функции, но до сих пор исследования не продемонстрировали четких доказательств, что эти микроорганизмы эффективны в предотвращении простуды или гриппа.

В обзоре, опубликованном в октябре 2020 года, были рассмотрены последние исследования по влиянию пробиотиков на иммунную систему. Авторы пришли к выводу, что употребление пробиотиков действительно снижает частотность и длительность протекания инфекций дыхательных путей без осложнений, но для этого требуются дополнительные исследования.

"Нужны дополнительные исследования, чтобы определить, какие именно виды бактерий приносят пользу и в каких количествах их следует употреблять, чтобы они работали для всех одинаково, – рассказывает представитель Академии питания и диетологии Либби Миллс, – у каждого из нас разные кишечные бактерии и диета, поэтому то, что работает для одного человека, может не сработать для другого".

Она добавляет, что науке известно более сотни штаммов бактерий и преимущества их комбинаций до сих пор не исследованы.

Какие пробиотики лучше всего подходят для иммунной системы

Большинство исследований сходится на том, что лучшими для поддержания иммунной считается:

Acidophilus, содержащийся в йогурте, молоке, мисо.

Бифидобактерии, содержащиеся в йогурте, кефире, пахте, мисо, темпе, соленьях, кимчи, колбасе, некоторых винах, квашеной капусте и хлебе на закваске.

Все йогурты с активными пробиотиками, которые содержат Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus (или L. bulgaricus) и S. thermophilus.

И наоборот, есть продукты, которые могут ослабить вашу иммунную систему и сделать вас более восприимчивыми к болезням. Согласно исследованию, к ним относится алкоголь, сахар, обработанные продукты.