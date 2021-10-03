Нарушение циклов сна приводит ко многим проблемам и может вызвать хроническое переутомление. Поэтому важно вовремя выявить и избавиться от раздражителей. Рассказываем о причинах пробуждения в нашем материале.

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Причины пробуждения ночью

Храп



Задержка дыхания во сне очень вредна / Фото Unsplash

Храп наносит вред и когда храпите вы, и когда кто-то рядом с вами. В первом случае это более опасно, ведь может быть признаком апноэ, при котором происходят задержки дыхания во время сна. Если вы или ваши родные храпят во сне, стоит обратиться к врачу для диагностики и решения этой проблемы.

Температура

Температура воздуха тоже оказывает влияние на качество сна. Национальный фонд сна рекомендует поддерживать 16 – 19 градусов по Цельсию. Ваша спальня должна быть прохладной и уютной. Высокие температуры провоцируют чрезмерную потливость ночью, что изрядно нарушает сон.

Дискомфорт



Позаботьтесь об удобном матрасе и постельных принадлежностях / Фото Unsplash

Важно позаботиться о том, чтобы постель, подушка, одеяло и матрас были для вас удобными. Дискомфорт от этих вещей часто заставляет просыпаться среди ночи и оказывает негативное влияние на ваш сон. Поэтому не экономьте на атрибутах для сна, ведь эти инвестиции принесут вам качественный и здоровый отдых.

Природа зовет

Хотя вода способна улучшить ваш сон, не стоит преувеличивать с дозами. Нет ничего хуже, чем проснуться в 3 ночи с желанием избавиться от лишней жидкости. Это доставит вам большого дискомфорта, поэтому пейте воду до того, как планируете ложиться в постель.



Не пейте много воды перед сном / Фото Unsplash

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