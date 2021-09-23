Вегетарианская диета: 6 видов и невероятные результаты

Популярность вегетарианской диеты все более возрастает. Она дает возможность не только поддержать движение за сохранение окружающей среды и животного мира, но и радует незаурядными результатами.

Ученые проанализировали 12 исследований и обнаружили, что люди, которые придерживались вегетарианской диеты в течение 18 недель, значительно эффективнее худели, чем те, которые придерживались других. Здорово 24 рассказывают о 6 видах вегетарианской диеты, продуктах, которые следует употреблять, и преимуществах.

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6 видов вегетарианской диеты

Лакто-ово-вегетарианская диета



Можно пить молоко и есть яйца / Фото Unsplash

Некоторые считают, что именно эта диета является классической вегетарианской, ведь она исключает мясные и рыбные блюда, оставляя в рационе яйца и молочные продукты: молоко, сыр, сливочное масло, йогурт, сметану, мороженое и другие.

Лакто-вегетарианская диета

Приставка "лакто" в названии свидетельствует о том, что эта диета также включает употребление молочных продуктов. Если вы решили придерживаться этой диеты, стоит отказаться от говядины, свинины, курицы и рыбы, а также яиц.

Ово-вегетарианская диета



Во время ово-вегетарианской диеты можно есть яйца / Фото Unsplash

Ово-вегетарианская диета исключает мясо, рыбу, молоко и все молочные продукты: творог, масло, сметану, йогурт и мороженое. Зато у вас есть возможность готовить яичные, омлеты и выпечку, ведь можно употреблять яйца.

Флекситарная диета

Эта вегетарианская диета дает больше свободы, в отличие от других суровых рационов. Здесь делают особый акцент на растительных продуктах и ​​разрешается несколько продуктов животного происхождения. Также можно себе позволить некоторые мясные продукты. Все же главные витамины, белки и питательные элементы, следует черпать из цельной растительной пищи.

Пескатарськая диета



Эта диета позволяет есть рыбу / Фото Unsplash

Эта диета считается растительной, но содержит рыбу, об этом свидетельствует префикс "преск". Поэтому в рацион можно спокойно добавлять тунец, палтус, лосось или суши. Рыба и морепродукты насыщают организм жирными кислотами омега-3. Мясных блюд следует избегать. Что касается продуктов животного повреждения, то все индивидуально. Вы можете употреблять яйца и молочные продукты, или же отказаться от них.

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Веганская диета



Веганская диета очень строгая / Фото Unsplash

Веганская диета является наиболее строгой. Она исключает мясо, рыбу, молочные продукты и яйца. Некоторые даже отказывается от употребления меда, потому что его производят пчелы. Обычно эту диету выбирают из-за взглядов и этики. Она базируется исключительно на растительной пищи: фрукты, овощи, зерновые, орехи, семечки и бобовые. Эта диета также может содержать растительные альтернативы традиционных продуктов животного происхождения: молоко и молочные продукты на основе растений, заменители яиц и мяса.