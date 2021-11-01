Ваши дети полюбят рыбу: как привить любовь к омега 3

Многие мамы сталкиваются с тем, что дети наотрез отказываются пробовать рыбу. Но именно это мясо очень полезно и нужно детскому организму для роста и развития.

Диетология Татьяна Лакуста поделилась полезными советами, которые помогли ей привить детям любовь к рыбе. Она просто добавила в прием пищи немного фантазии.

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Как привить детям любовь к рыбе



Добавьте фантазии / Фото Unsplash

Рыба необходима организму, ведь она насыщает его белками и аминокислотами, которые не производятся самостоятельно. К тому же в составе морепродукта есть ценные микроэлементы: железо, цинк и селен. Рекомендуется употреблять рыбу детям минимум 1 раз в неделю. Но как это можно сделать? Прежде всего, добавьте в разговоры об этом продукте немного фантазии и заинтересуйте свое чадо. Диетология Татьяна Лакуста сделала это следующим образом:

Прежде всего рассказывала о пользе продукта для организма, в частности о витамине омега 3, который превратит мозг в такой, как у супергероя, а фосфор сделает кости крепкими и их нельзя будет повредить. Также женщина описала, какой путь прошла рыба, прежде чем попасть на стол: она плавала в холодном море или океане, затем храбрые моряки ее ловили и везли на большом корабле, после чего она попала в магазин, где мы ее купили. Вы можете придумать свою историю рыбы, которая была бы интересна для ребенка. Мультфильмы о рыбках тоже пригодятся. Игра "угадай продукт" – спаситель для тех, у кого дети настоящие "гурманы". Если ваш ребенок отказывается пробовать новые продукты, вы можете предложить ему поиграть в эту игру: пробовать разные продукты с закрытыми глазами и отгадывать их или описывать вкус. Вы можете начать со знакомых продуктов, а затем перейти к новым.

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Какую рыбу полезно есть детям



Рыбные котлеты с минтаем / Фото Unsplash

Диетология рекомендует выбирать для детей минтай Аляски. Он относится к низко ртутным видам рыбы и содержит много белка, фосфора, йода, селена, омега-3 и витамина А. Еще одним преимуществом этого вида является отсутствие рыбного запаха. Вы можете приготовить запеченные котлетки с минтаем, творогом и овощами.

Текст публикации Татьяны Лакусты:

Накормить ребенка рыбой. Для многих матерей это проблема. Я в ваших рядах. Опишу свои способы введения в рацион рыбы:

1. Рассказывала о пользе продукта для организма – в игровой форме рассказала об омеге, которая сделает мозг, как у супер героя, фосфор для костей, которые ничем не разрушить.

2. Описала путь – рыбка плавала в холодном море Аляски, потом храбрые моряки ее завоевали, она плыла на большом корабле и потом мы ее забрали в магазине.

3. Игра "угадай продукт" (с закрытыми глазами пробовать продукты и описывать их вкусовые качества). В такой игре можно сначала давать продукты, которые ребенок знает, затем дать новый продукт, чтобы он его описывал, возможно, ребенку понравится.

Минтай Аляски особенно полезен для детей, потому что он относится к низко ртутным рыбам, высокий % белка, фосфор, йод, селен, омега-3, витамин А. Идеальный продукт. Плюс максимальное отсутствие "рыбного" запаха. Кстати, запах усиливается еще больше при окислении жиров в рыбе.