Как диагностировать холодовую аллергию и уменьшить симптоматику, рассказала провизор Ольга Миллер. Более детально о ее советах – дальше.

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В отличие от обычного шелушения, легко устраненного с помощью крема, холодовая аллергия проявляется через некоторое время после длительного пребывания на холоде.

Симптомы аллергии на холод

Провизор отмечает, что среди основных симптомов холодовой аллергии:

красные пятна, сыпь, болезненность и покраснение в месте поражения холодом,

шелушение, отек и кожный зуд,

слезоточивость (иногда – конъюнктивит),

заложенность носа и насморка, которые прекращаются по возвращении в тепло,

приступы сильной головной боли после прогулки на холоде без шапки.

Как лечить холодовую аллергию

Основное лечение, отмечает провизор, – пребывание в тепле. Необходимо тепло одеваться, носить перчатки, не гулять в лютый мороз. Купаться тоже следует в теплой воде.

Перед выходом на улицу в холодное время года открытые участки тела нужно смазывать жирным кремом (или колдкремом) за полчаса до выхода во двор.

Иногда назначают антигистаминные препараты в соответствии с возрастом пациента. Кроме того, следует ввести в рацион продукты, богатые жирными кислотами: жирные сорта рыбы, растительные масла, семена.

Как правило, аллергия проходит сама. Также течение облегчается, если придерживаться лечения, назначенного врачом.

Как определить, что у вас аллергия на холод

Проводим тест с кусочком льда: небольшой кусочек льда прикладывается к коже на 15 минут. Если после этого на кожных покровах наблюдается зуд, покраснение или волдыри, тест считается положительным, – делится советом блогер.

Текст публикации mrs.olhamiller

Как узнать, что у вас аллергия на холод: симптомы и лечение / Фото инстаграмм mrs.olhamiller

Симптомы холодовой аллергии:

Красные пятна, сыпь, болезненность и покраснение в месте поражения холодом

шелушение, отек и зуд

слезоточивость, иногда конъюнктивит

заложенность носа и насморка, которые прекращаются по возвращении в тепло

приступы сильной головной боли после прогулки на холоде без шапки

Основное лечение – тепло

Необходимо тепло одеваться, носить перчатки, не гулять в лютый мороз.

Купаться следует в теплой воде.

Перед выходом на улицу в холодное время года открытые участки тела нужно смазывать жирным кремом (или колдкремом) за полчаса до выхода во двор.

Иногда назначают антигистаминные по возрасту.

Есть ли у меня аллергия на холод?

Проводим тест с кусочком льда: небольшой кусочек льда прикладывается к коже на 15 минут.

Если после этого на кожных покровах наблюдается зуд, покраснение или пузыри, тест считается положительным.

Холодовая аллергия проходит сама или облегчается течение при уходе и соблюдении этих условий. Также следует ввести в рацион продукты, богатые жирными кислотами: жирные сорта рыбы, растительные масла, семена.

Но если ситуация сложная, большая площадь поражения, больной расчесывает сыпь – обращаемся к врачу. Есть смысл пройти обследование.