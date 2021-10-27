Как диагностировать холодовую аллергию и уменьшить симптоматику, рассказала провизор Ольга Миллер. Более детально о ее советах – дальше.
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В отличие от обычного шелушения, легко устраненного с помощью крема, холодовая аллергия проявляется через некоторое время после длительного пребывания на холоде.
Симптомы аллергии на холод
Провизор отмечает, что среди основных симптомов холодовой аллергии:
- красные пятна, сыпь, болезненность и покраснение в месте поражения холодом,
- шелушение, отек и кожный зуд,
- слезоточивость (иногда – конъюнктивит),
- заложенность носа и насморка, которые прекращаются по возвращении в тепло,
- приступы сильной головной боли после прогулки на холоде без шапки.
Как лечить холодовую аллергию
Основное лечение, отмечает провизор, – пребывание в тепле. Необходимо тепло одеваться, носить перчатки, не гулять в лютый мороз. Купаться тоже следует в теплой воде.
Перед выходом на улицу в холодное время года открытые участки тела нужно смазывать жирным кремом (или колдкремом) за полчаса до выхода во двор.
Иногда назначают антигистаминные препараты в соответствии с возрастом пациента. Кроме того, следует ввести в рацион продукты, богатые жирными кислотами: жирные сорта рыбы, растительные масла, семена.
Как правило, аллергия проходит сама. Также течение облегчается, если придерживаться лечения, назначенного врачом.
Как определить, что у вас аллергия на холод
Проводим тест с кусочком льда: небольшой кусочек льда прикладывается к коже на 15 минут. Если после этого на кожных покровах наблюдается зуд, покраснение или волдыри, тест считается положительным, – делится советом блогер.
Текст публикации mrs.olhamiller
Как узнать, что у вас аллергия на холод: симптомы и лечение / Фото инстаграмм mrs.olhamiller
Симптомы холодовой аллергии:
- Красные пятна, сыпь, болезненность и покраснение в месте поражения холодом
- шелушение, отек и зуд
- слезоточивость, иногда конъюнктивит
- заложенность носа и насморка, которые прекращаются по возвращении в тепло
- приступы сильной головной боли после прогулки на холоде без шапки
Основное лечение – тепло
Необходимо тепло одеваться, носить перчатки, не гулять в лютый мороз.
Купаться следует в теплой воде.
Перед выходом на улицу в холодное время года открытые участки тела нужно смазывать жирным кремом (или колдкремом) за полчаса до выхода во двор.
Иногда назначают антигистаминные по возрасту.
Есть ли у меня аллергия на холод?
Проводим тест с кусочком льда: небольшой кусочек льда прикладывается к коже на 15 минут.
Если после этого на кожных покровах наблюдается зуд, покраснение или пузыри, тест считается положительным.
Холодовая аллергия проходит сама или облегчается течение при уходе и соблюдении этих условий. Также следует ввести в рацион продукты, богатые жирными кислотами: жирные сорта рыбы, растительные масла, семена.
Но если ситуация сложная, большая площадь поражения, больной расчесывает сыпь – обращаемся к врачу. Есть смысл пройти обследование.