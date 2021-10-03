Уникальный напиток против простуды: диетологиня поделилась рецептом

3 октября 2021 , 14:28
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Источник:

Инстаграм Екатерини Йенсен

Осень вместе с дождями и холодом приносит в нашу жизнь сезонные инфекции и простуды. Как быстро стать на ноги и привести организм в тонус знает диетологиня Екатерина Йенсен.

Женщина поделась на своей странице в инстаграме рецептом лечебного напитка, который можно легко приготовить дома. Читайте и сохраняйте, чтобы не болеть.

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Напиток против простуды

Уникальные свойства этот напиток имеет благодаря полезным элементам, которые есть в составе ингредиентов, а именно: ⠀

  • витамин С, который защищает иммунную систему от вирусов;
  • биофлавоноиды, которые способствуют усвоению витамина С;
  • антиоксиданты, которые защищают клетки от окисления;
  • противовоспалительные компоненты, которые содержат масло, имбирь и куркума;
  • антибактериальные вещества в составе чеснока.


Этот напиток быстро поставит на ноги / Фото Pexels

Ингредиенты

  • сок 1 лимона;
  • сок 1 апельсина;
  • сок 1 грейпфрута;
  • имбирь;
  • 1 зубчик чеснока;
  • 2 столовые ложки оливкового масла;
  • 1 чайная ложка куркумы;
  • щепотка перца.

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Способ приготовления и применения


Цитрусовый напиток против гриппа / Фото Pexels

Натрите имбирь на мелкой терке и измельчите чеснок. Очистите цитрусовые, разрежьте их и измельчите в блендере. Сок отделите от мякоти, процедив через сито. Смешайте все ингредиенты в емкости.

Если у вас язва желудка или гастрит, то такой напиток рекомендуется разводить водой и добавлять в 2 раза больше масла.

Напиток следует выпивать одним махом 2 – 3 раза в день после приема пищи, если вы болеете. Вы можете также использовать его для профилактики в сезон высокого риска заболеваний несколько раз в неделю.

Автор: Ірина Бенцак