Тыквенно-овсяные кексы: приготовьте вкусный и полезный десерт всего за 20 минут
Источник:Eating Well
Вы решили начать правильно питаться и не знаете, чем заменить десерты, которые так любите? У нас есть для вас полезная альтернатива.
Приготовьте тыквенно-овсяные кексы и наслаждайтесь вместе со своими родными. Рецепт читайте дальше в нашем материале.
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Рецепт тыквенно-овсяных кексов
Ингредиенты
- 1,5 стакан овсянки;
- 1 чайная ложка разрыхлителя;
- 1 чайная ложка тыквенных специй;
- ¼ чайной ложки пищевой соды и соли;
- 2 яйца;
- 1 стакан тыквенного пюре;
- ¾ стакана коричневого сахара;
- 3 столовые ложки масла виноградных косточек или канолы;
- 1 чайная ложка экстракта ванили;
- ⅓ стакана мелкой шоколадной стружки или сушеной клюквы.
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Способ приготовления
Полезные кексы из тыквы и овсянки / Фото Eating Well
Шаг 1. Овсянку высыпьте в блендер и превратите в муку. Добавьте остальные сухие ингредиенты: разрыхлитель, тыквенные специи, соду и соль.
Шаг 2. В смесь добавьте яйца, тыкву, коричневый сахар, масло, ванильный экстракт и взбейте до однородной массы, похожей по консистенции на пюре. В готовое тесто высыпьте шоколадную стружку или клюкву.
Шаг 3. Разогрейте духовку до 170 градусов. Формочки для кексов наполните тестом на две трети. Готовьте десерт 15 – 17 минут и не забудьте проверить зубочисткой. После выпекания оставьте кексы в форме на 5 минут, а потом вытяните и наслаждайтесь.