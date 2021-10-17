ТОП-20 полезных продуктов для разжижения крови
Источник:24 канал
Слишком густая кровь может угрожать возникновением таких серьезных событий, как инсульт или тромбоэмболия легочной артерии. Эти состояния опасны не только для здоровья, но и для жизни человека.
Вот почему необходимо регулярно отслеживать параметры крови и при необходимости – правильно и эффективно ее разжижать. Как это сделать с помощью соответствующей диеты, рассказываем далее.
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Что значит сгущение крови
"Густая кровь" – это разговорный термин. На самом деле кровь не превращается из жидкости в желе. Говорим о сгущении крови, когда в ней появляется слишком большое количество эритроцитов (красных кровяных телец).
Одной из самых распространенных причин этого явления является недостаточное поступление жидкости в организм (прежде всего воды, которую нужно пить на протяжении всего дня маленькими порциями). Оптимальное количество жидкости, которая должна поступить в организм в течение суток, – 2 литра.
Выпивайте необходимое количество воды ежедневно / Фото PexelsОднако учтите, что это количество является рекомендованным и может отличаться в зависимости от погодных условий, веса, возраста, образа жизни человека и наличия у него острых или хронических заболеваний. Например, при ОРВИ рекомендуется потреблять больше жидкости, что позволит уменьшить интоксикацию. Также важно больше пить, если человек активно потеет (из-за жары или интенсивных физических нагрузок).
Кровь может сгущаться и при некоторых болезнях:
- онкологических;
- аутоиммунных;
- генетических;
- врожденных.
Сгущение крови опасно тем, что увеличивается риск образования тромбов, которые в любой момент могут заблокировать просвет сосудов, например, мозговой или легочной артерии, приведя к сосудистой катастрофе.Насколько распространено это явление? Ежегодно инсульт диагностируют почти у 150 тысяч украинцев. 30 – 40% из них не проживает и одного месяца – смертность от инсульта в Украине в несколько превышает смертность в странах Западной Европы. Также ежегодно регистрируют около 50 тысяч случаев тромбоэмболии легочной артерии. Почти каждый пятый пациент с этим диагнозом – умирает.
Тревожные симптомы, требующие немедленного обращения за медицинской помощью:
- одышка;
- сердцебиение (в норме не замечаем, как бьется наше сердце);
- головокружение, потеря сознания;
- кровохарканье;
- онемение рук или ног;
- нарушение зрения, чувствительности или речи.
Как разжижить кровь
Восстановить правильную плотность крови поможет соответствующая диета и здоровый образ жизни: регулярная физическая активность, полноценный сон, избегание стрессов и тому подобное.
Регулярная физическая активность помогает восстановить правильную плотность крови / Фото Pexels
А как насчет медикаментов? По мнению врачей, одним из наиболее эффективных антикоагулянтов (так называются лекарства, которые разжижают кровь) является аспирин. Однако применение лекарственных препаратов может сопровождаться рядом побочных эффектов, в частности:
- воспалением печени;
- внутренними кровотечениями;
- тошнотой;
- диареей.
Можно ли разжижить кровь в домашних условиях? Да, но перед этим стоит все же проконсультироваться с врачом. Специалист посоветует, какие лекарственные травы можно применять параллельно с лекарственными средствами и какой диеты следует придерживаться. Постепенно, следуя рекомендациям врача, сможете прекратить прием антикоагулянта.
Что стоит есть/пить
Основой меню для лиц с загущенной кровью является вода, дневная норма которой составляет, как уже упоминалось, около 2 литров (в расчете на взрослого человека). Жидкость, особенно вода, разжижает кровь, не позволяя образовываться ее сгусткам. Когда человек обезвоживается (это происходит, когда чувствуем жажду – вот почему пить надо, не дожидаясь, когда пересохнет в горле), кровь автоматически сгущается.
Топ-20 разжижающих кровь продуктов:
- овощи и фрукты (в первую очередь красные), в том числе краснокочанная капуста, баклажаны, виноград, сливы, клубника, шиповник, красная смородина, вишни, ягоды годжи;
- чеснок (до 2 – 3 зубчиков в день) – этот овощ не позволяет слипаться тромбоцитам;
- лук (сырой) – этот продукт снижает риск сердечных приступов;
- рыба (лучше всего – лосось);
- ананас;
- орехи (желательно – миндаль);
- имбирь и куркума. Эти пряности, известные в частности своими кровно разжижающими свойствами, применялись в лечебных целях еще в Древнем Китае. Их можно как добавлять в блюда, так и готовить на их основе чаи и настойки;
- кайенский перец. Эта специя положительно влияет на состояние кровеносных сосудов и в целом – на работу сердечно-сосудистой системы;
- корица, орегано и фенхель – эти пряности мягко разжижают кровь, препятствуя образованию тромбов.
Несколько советов, следуя которым можно укрепить здоровье, в том числе предупредить сгущение крови:
- избегайте длительного сидения или стояния. Если этого требует работа, делайте короткие, но частые перерывы на то, чтобы "размять кости" (достаточно выполнить несколько простых гимнастических упражнений);
- выделите в своем плотном графике время на регулярные тренировки. Это особенно важно для людей, склонных к набору веса, которые уже имеют лишние килограммы или
- страдают ожирением. К эффективным методам поддержания здоровой массы тела и, соответственно, здоровых параметров крови принадлежит ходьба (в медленном и быстром темпе), езда на велосипеде, бег трусцой и плавания;
- если курите, избавьтесь от этой вредной привычки;
- избегайте употребления алкоголя;
- следите за показателями своего артериального давления;
- регулярно проходите профилактические осмотры у врачей. Чем раньше обнаружите отклонения в работе организма, тем легче будет их устранить;
- ложитесь спать в одно и то же время, позаботьтесь, чтобы у вас не было дефицита сна;
- избегайте лишних стрессов, научитесь справляться с теми, которых не избежать;
- насыщайте организм кислородом (проветривайте комнаты, чаще выходите на прогулки).