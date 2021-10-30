ТТГ, или тиреотропин является гормоном, вырабатываемым гипофизом и влияющим на работу небольшой по размерам щитовидной железы, работа которой, в свою очередь, влияет на функционирование всего организма, стимулируя ее высвобождать Т4 (тироксин) и Т3 (трийодтиронин).

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Анализ на тиреотропный гормон чаще всего проводят с целью диагностики болезней щитовидной железы, гипо- или гиперфункции щитовидной железы у новорожденных и выяснения причин бесплодия у женщин. Также это исследование является составной мониторинга эффективности гормональной терапии, которую проходит больной.

Важно. У беременных уровень гормона тиреотропина проверяют несколько раз, поскольку эндокринные нарушения (дисбаланс гормонов) вредят не только матери, но и ребенку в ее утробе.

Кровь берется у пациента на голодный желудок (перед проведением анализа последний прием еды должен состояться не позднее, чем за восемь часов). Как правило, результаты анализа известны уже на следующий день.

Проводят такую ​​диагностику при появлении следующих симптомов:

частых поносов или запоров;

нарушениях сердечного ритма (ощущении ускоренного или неравномерного сердцебиения);

снижении или увеличении веса (при том, что человек питается как обычно);

беспокойстве;

возбудимости, нервозности;

слабости;

кожных изменениях;

ломкости ногтей и волос.

Сколько стоит такое исследование

Если у вас есть направление от семейного врача, эндокринолога, гинеколога и т.д., то такой анализ вам проведут бесплатно (его оплатит Национальная служба здоровья Украины). Без направления такое исследование можно пройти в частном порядке. Стоит оно в среднем от 130 – 180 гривен (в зависимости от лаборатории).

Если уровень ТТГ окажется аномальным, анализ рекомендуется сдать повторно. Однако на этот раз необходимо тщательно исследовать уровни гормонов, освобожденных щитовидной железой – Т3 и Т4.

Третий этап – ультразвуковое исследование железы. Специалист проверит, нет ли в ней новообразований.

Нормы тиреотропного гормона

Диапазон нормы гормона тиреотропина составляет от 0,32 до 5,0 миллиединиц на литр (для взрослого человека). Необходимо помнить, что эти цифры не являются постоянными. На концентрацию ТТГ влияют:

возраст пациента;

его пол,

текущее состояние здоровья;

способ подсчета уровня гормона в крови, который применяет именно эта лаборатория.

Внимание! Если женщина беременна или планирует беременность, то показатель более 2,5 миллиединиц на литр уже должен насторожить. Такую пациентку направляют на дополнительные исследования.

Нормы ТТГ у женщин в период беременности варьируются в зависимости от срока:

І триместр – от 0,1 до 2,5 миллиединиц на литр;

от 0,1 до 2,5 миллиединиц на литр; ІІ триместр – от 0,1 д 3,0 миллиединиц на литр;

от 0,1 д 3,0 миллиединиц на литр; ІІІ триместр – от 0,1 до 3, миллиединиц на литр.

При интерпретации показателей гормона тиреотропина у беременных учитывается диапазон норм, характерных для женщин того же возраста и в целом для популяции, проживающей в том же географическом регионе. Проверять концентрацию ТТГ у беременных необходимо каждые 4-6 недель.

Проверять концентрацию ТТГ у беременных необходимо каждые 4-6 недель / Фото Pixabay

У пожилых людей понятие нормы также будет другим. Таким лицам, наоборот, лучше иметь немного увеличенную концентрацию тиреотропина (более 4,2 миллиединиц на литр). Ученые доказали: если у пациента в возрасте 65 лет или старше концентрация гормона тиреотропина будет бóльшей, риск развития болезней сердца и сосудов (и, соответственно, смерти вследствие этого у них), будет меньшим. При этом повышенный уровень ТТГ не ухудшает психофизического состояния таких лиц.

Обычно лаборатории, кроме результата анализа, подают также диапазон нормы, и человек уже сам может сориентироваться, есть ли у него проблемы с этим гормоном. Повышение уровня, как правило, сигнализирует о первичном гипотиреозе (недостаточной активности железы). Этот тип гипотиреоза возникает, когда гипофиз пытается подстегнуть синтез гормонов щитовидной железой, однако она не может этого сделать.

Высокий уровень гормона тиреотропина может также сигнализировать о третичном гипотиреозе, при котором поврежденный гипоталамус прекращает вырабатывать ТРГ – один из представителей класса рилизинг-гормонов. Соответственно, гипофиз не стимулируется, что приводит к снижению секреции ТТГ.

Кроме того, высокий уровень тиреотропина сопровождает:

аденому гипофиза;

различные генетически детерминированы заболевания;

первичную недостаточность функции коры надпочечников;

прием некоторых лекарств, в частности йода, интерферона и тиреостатиков.

Особенно опасен гипотиреоз у беременных, поскольку может спровоцировать выкидыш или преждевременные роды. Часто причиной недостаточной активности железы является болезнь Хашимото (хронический аутоиммунный тиреоидит).

Гипотиреоз (и, соответственно, высокий уровень гормона тиреотропина) можно диагностировать по следующим симптомам:

ознобе, который может возникать в любое время года;

дневной сонливости;

головным болям и болям в суставах;

жесткости, напряженности мышц;

беспричинному набору веса;

отеку лица и шеи;

задержке воды в организме;

ухудшению настроения;

депрессии;

трудностям с памятью, проблемам с концентрацией внимания;

уменьшению полового влечения;

нарушениям менструации;

сухости и зуде;

эректильной дисфункции;

быстрой утомляемости (даже после незначительных физических нагрузок);

обрывистому дыханию.

Внимание! Результаты анализов на ранних стадиях онкозаболеваний щитовидной железы часто не вызывают беспокойства.

При первичном гипертиреозе, когда железа является слишком активной, концентрация ТТГ, наоборот, уменьшается. Это происходит также при недостаточной функции гипофиза – гипопитуитаризме, который называют вторичным гипотиреозом.

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Гипопитуитаризм возникает, когда гипофиз прекращает производить тиреотропин, а щитовидная железа, в свою очередь, не получает необходимой информации, вследствие чего в организме наблюдается дефицит тиронина и трийодтиронина.

Кроме этого, низкий уровень гормона тиреотропина наблюдают при:

болезни Грейвса-Базедова;

острых психических расстройствах;

внетиреоидних состояниях;

приеме некоторых лекарств (глюкокортикостероидов, дофамина, фенитоина, амиодарона);

в пожилом возрасте.

Гиперактивность щитовидной железы сопровождается следующими признаками:

нервозностью;

чрезмерной потливостью;

перепадами настроения;

раздражительностью;

одышкой;

частыми поносами, хотя также могут беспокоить запоры (последние - чаще при гипотиреозе);

отеками ног;

дрожанием рук;

появлением изменений на коже с сопутствующим зудом;

гиперчувствительностью к жаркой погоде;

нарушениями менструации;

увеличением частоты пульса;

ощущением сердцебиения.

Внимание! Так же как и пониженная активность, гиперфункция железы у женщин в период беременности может провоцировать серьезные пороки развития нервной и костной системы у плода.

Нормы тиреотропина у детей

Нормы тиреотропина у детей, так же как и у взрослых, зависят от возраста:

у недоношенных детей – от 0,8 до 6,9 миллиединиц на миллилитр (забор крови происходит в промежутке между третьими и четвертыми сутками жизни);

от 0,8 до 6,9 миллиединиц на миллилитр (забор крови происходит в промежутке между третьими и четвертыми сутками жизни); у младенцев, рожденных в запланированные сроки – от 1,3 до 16 миллиединиц на миллилитр (забор крови происходит на четвертые сутки жизни);

от 1,3 до 16 миллиединиц на миллилитр (забор крови происходит на четвертые сутки жизни); у младенцев в возрасте с первого по одиннадцатый месяц жизни – от 0,9 до 7,7 миллиединиц на миллилитр;

от 0,9 до 7,7 миллиединиц на миллилитр; у детей в возрасте от 1 года до момента, когда ребенок достигнет половой зрелости – от 0,6 до 5,5 миллиединиц на миллилитр;

от 0,6 до 5,5 миллиединиц на миллилитр; у детей, которые уже достигли половой зрелости, концентрация гормона тиреотропина соответствует показателям нормы у взрослых.

Стоит помнить, что так же как и при проведении исследования у взрослых, нормальный показатель ТТГ у детей интерпретируется в соответствии со стандартами, определенными лабораторией, проводящей это тестирование.

Сильные отклонения от показателей нормы свидетельствуют о гипо- или гиперфункции железы. Концентрация тиреотропина у детей может увеличиваться при:

дисфункциях щитовидной железы у их матери;

неправильном строении железы у самого ребенка;

приеме женщиной в период беременности лекарств, которые влияют на работу щитовидной железы;

дефиците йода в период внутриутробного развития,

опухоли гипофиза.

Уровень ТТГ у новорожденных нормализуется в течение нескольких суток / Фото Unsplash

У новорожденных, в том числе родившихся преждевременно, уровень гормона тиреотропина обычно нормализуется в течение нескольких суток, поэтому длительная терапия не применяется. Но в других случаях без лечения не обойтись – нелеченная гипофункция железы может стать причиной умственной отсталости. Лечение болезней, которые сопровождаются изменением уровня ТТГ (вне показателей нормы), является пожизненной.

Гипотиреоз, который сопровождается повышением уровня тиреотропина у детей, проявляется:

уменьшением аппетита;

медленным ростом;

появлением хрипоты в голосе;

запорами;

задержкой прорезывания зубов;

медленной речью;

слабым пульсом;

сухостью кожи и губ;

отеками лица;

облысением;

увеличением веса;

задержкой полового созревания,

но может иметь также бессимптомное течение.

В свою очередь низкий уровень гормона тиреотропина может вызываться:

нарушением функции гипофиза;

болезнью Хашимото;

болезнью Грейвса-Базедова.

Терапия гипертиреоза у детей заключается в назначении антитиреоидных препаратов, которые нейтрализуют влияние Т3 и Т4 на ткани. Иногда врачи принимают решение удалить часть щитовидной железы.

Основными проявлениями уменьшения концентрации тиреотропина у детей являются:

проблемы с концентрацией внимания;

повышенная нервозность;

покраснение кожи;

отек шеи;

учащенное сердцебиение;

чрезмерное потоотделение.

Уровень тиреотропина у мужчин

Хотя нарушениями работы щитовидной железы чаще страдают женщины, мужчинам также следует проверять уровень гормона тиреотропина, ведь диагностируют у них и недостаточную, и повышенную активность этой железы. Выявляют у них и болезнь Хашимото. Однако врачи редко направляют пациентов-мужчин на исследование, позволяющее определить уровень тиреотропина (такое исследование не входит в пакет профилактического обследования представителей сильного пола).

Проявления малой концентрации ТТГ (соответственно, гипертиреоза) у мужчин такие же, как у женщин. Уникальными симптомы являются снижение либидо и проблемы с потенцией. Высокий уровень гормона тиреотропина (соответственно, гипотиреоз) проявляется аналогично.

Факторами, которые повышают риск колебаний уровня ТТГ в организме мужчин, являются:

хронический стресс;

возраст более 40 лет;

игнорирование профилактических осмотров длительное время;

семейный анамнез, отягощенный болезнями щитовидной железы.

Учтите, что результата анализа для постановки диагноза недостаточно, и не забывайте, что диагностировать (и лечить) болезнь должен врач, а не вы сами.