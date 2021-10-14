Но что же в этом тандеме важнее: спорт или диета? Здорово 24 рассказывают, на чем стоит сделать акцент во время похудения.

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Спорт или диета

Новое исследование, опубликованное в iScience, доказывает, что некоторые диеты для похудения, могут негативно повлиять на организм. А именно, они в перспективе могут привести к увеличению веса. К тому же ученые обнаружили, что люди, которые страдают от ожирения, могут получить значительно лучшие результаты благодаря спорту, в отличие от тех, кто соблюдает диету. Причина в том, что после достижения своей цели в весе, люди прекращали питаться так, как того требовала диета, и постепенно набирали килограммы .

Упражнения важны, когда дело касается ожирения и болезней, через их влияние на чувствительность к инсулину. Это способность вашего организма извлекать глюкозу из крови, чтобы она могла быть использована для получения энергии и топлива. Было обнаружено, что ожирение активирует врожденную иммунную систему, которая стимулирует воспаление и резистентность к инсулину,

– объясняет эксперт Джей Ковин.



Диета принесет недолгосрочные результаты / Фото Unsplash

Нарушение содержания инсулина может стать причиной симптомов предиабета и привести к диабету 2 типа. В таких ситуациях сильно спасают физические нагрузки, которые улучшают чувствительность. Обычные упражнения для мышц увеличивают усвоение глюкозы в 50 раз, а эта способность может сохраняться в течение 24 часов после тренировки.

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Упражнения не только влияют на инсулин



Спорт полезен не только для фигуры / Фото Unsplash

Активный образ жизни и утренняя зарядка будут полезным не только для регуляции уровня инсулина в крови. Они помогут вам чувствовать себя здоровыми и бороться со многими заболеваниями или предупредить их. Это происходит из-за увеличения сердцебиение, что заставляет мышцы тела использовать больше глюкозы. Со временем это влияет на снижение уровня сахара в крови и может защитить от сердечных заболеваний. К тому же вы сможете контролировать свой вес, снизить уровень половых гормонов, укрепить иммунную систему и уберечь себя от некоторых видов рака.