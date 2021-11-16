Завтрак считается одним из основных приемов пищи, поэтому важно насытить утреннее блюдо питательными элементами. Здорово 24 делятся полезными советами, которые помогут быстро приготовить здоровый завтрак.

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7 шагов к здоровому завтраку

Следите за калориями

Это нужно не для того, чтобы не преувеличить, а для того, чтобы не употребить мало. Многие пренебрегают калорийностью первого приема пищи. Следует помнить, что завтрак должен содержать 25 граммов белка. Это поможет долго чувствовать себя сытым. Не стоит делать упор на углеводах, ведь благодаря этому вы только будете есть больше в течение дня.



Завтрак очень важен / Фото Unsplash

Количество калорий рассчитывается индивидуально, учитывая ваш уровень активности. Существуют определенные рекомендации, по которым следует соблюдать норму минимум 300 калорий и не более 400 – 500.

Еда богата белком

Белок – это лучшая утренняя еда, которая задает ритм на весь день: если вы съели его мало – желание перекусить будет беспокоить вас в течение всего дня. К тому же этот компонент важен для наращивания мышечной массы и восстановления иммунной системы. На нем следует также сделать акцент и тем, кто пытается похудеть.

Самые простые продукты, которые насытят белком и найдутся в каждом доме: яйца и овсяные хлопья. В норме завтрак должен содержать от 15 до 30 г белка.



Яйца насытят белком / Фото Unsplash

Завтрак после тренировки

Если вы пытаетесь похудеть и предпочитаете утренние тренировки, то завтракать следует после них. Ученые отмечают, что такая адаптация еды в соответствии с физическими упражнениями может привести к глубоким и положительным изменениям в общем состоянии здоровья.

Исследование показывает, что мужчины, которые тренировались к завтраку, сжигали вдвое больше жира, чем тренировавшиеся после.

Пейте воду

Добавить телу бодрости и сил можно очень легко: замените утренний кофе или чай на стакан воды. Исследования показывают, что питьевая вода утром может помочь похудеть.

Добавьте клетчатку



Добавьте фрукты / Фото Unsplash

Клетчатка никогда не будет излишней в организме, а даже может помочь похудеть. Продукты, богатые этим полезным компонентом, легко добавлять в завтрак и миксовать с обычными блюдами. Фрукты, овощи, семена орехов и целозерновые пригодятся вам. К тому же, такие продукты, как правило, не очень калорийны.

Сладкое на выходных

Здоровые завтраки могут утомлять, поэтому их иногда можно разбавлять сладкими и не слишком полезными. Прекрасно для этого подойдут выходные. Так что если вы хотите вафли, блины или круассаны – не отказывайте себе в этом. Слишком жесткие ограничения не принесут вам пользы, а лишь приведут к срывам.



Не отказывайте себе во вкусненько / Фото Unsplash

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