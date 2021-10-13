Вокруг этой кожной болезни существует немало мифов . Правду о гигиене, лечение и други аспектах псориаза – рассказываем далее.

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Мифы о псориазе

Псориаз заразен

Наверное один из самых распространенных мифов, который до сих пор живет в обществе и "пугает" многих. На самом деле псориаз – это иммунное состояние, поэтому оно не передается при контракте с больными.

Вы не можете заразиться псориазом. Это аутоиммунный состояние, когда иммунная система реагирует неадекватно и производит слишком много клеток кожи,

– объясняет Дэвид Чендлер, исполнительный директор Альянса с псориаза и псориатического артрита в Великобритании.



Псориаз не передается при контракте с больными / Фото Pexels

Псориаз – это просто сухая кожа

Это заболевание куда серьезнее, чем обычное пересушивание кожи.

Структура кожи обновляется гораздо быстрее – обычная регенерация кожи происходит примерно каждые 28 дней, но при псориазе она может составлять всего 4 – 5 дней. За это короткое время клетки кожи не успевают созреть, что заставляет их нарастать в толстые чешуйки, которые организм не может сбросить, как обычно,

– объясняет Чендлер.

К тому же это заболевание влияет и на кровеносные сосуды, которые становятся более приближенными к поверхности, поэтому их легко повредить.



Псориаз – сложное заболевание / Фото Pexels

Существует только один вид псориаза

Многие думают, что псориаз не имеет разновидностей, однако это не так. Их существует 5 видов:

большой псориаз: наиболее распространенный вид с типичными толстыми отшелушивания кожи;

кишкоподибний псориаз: этот вид характеризуется сльозоподибнимы образованиями на коже;

обратный псориаз: при этом заболевании повреждения появляются в тех частях тела, где есть складки: подмышки, пах или область под грудью;

еритродермичний псориаз: он покрывает большую часть тела и предусматривает шелушение и сыпь;

пустулезный псориаз: самый неприятный, ведь при это типа заболевания развиваются гнойные бугорки на руках и ногах.

Псориаз появляется из-за плохой гигиене



Больные псориазом более тщательно относятся к гигиене / Фото Pexels

Это заболевание никак не связано с плохой гигиеной. Напротив, люди с псориазом вынуждены более тщательно ухаживать за кожей, ведь она вызывает боль, шелушится и нуждается в постоянном увлажнении. Они вынуждены тратить много времени ежедневно, чтобы нанести все необходимые препараты.

Врачи могут вылечить псориаз

Пока не существует лекарств против псориаза, хотя ученые постоянно исследуют это заболевание и открывают его природу. Все же есть препараты, которые помогут залечить псориаз и привести кожу в максимально спокойное и здоровое состояние. Для этого необходимо обратиться к дерматологам.

Псориаз поражает только взрослых

Хотя чаще всего встречается у взрослых – псориаз часто начинается в подростковом возрасте и продолжается всю жизнь. Он может наблюдаться у детей, а также, редко, у младенцев,

– объясняет Дэвид Чендлер.

Изменение рациона может вылечить псориаз



Диета не лечит псориаз, но улучшит самочувствие / Фото Pexels

Не существует никаких исследований, подтверждающих положительное влияние здоровой пищи для лечения псориаза. Хотя некоторые больные утверждают обратное. Врачи более склонны связывать такие улучшения с природой самого заболевания, которое со временем может уменьшаться. Все же соблюдение правильного рациона, сбалансированной диеты, снижение веса и регулярные физические упражнения только положительно повлияют на ваше самочувствие, поэтому это стоит попробовать.

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Псориаз поражает только кожу