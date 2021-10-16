Где искать калий и магний: полный перечень продуктов

Беспокоит слабость, боль в мышцах и суставах? Возникли проблемы с концентрацией внимания и памятью? Заметили, что кишечник работает с перебоями? Скорее всего причина кроется в дефиците двух важнейших макроэлементов – калия и магния.

Как питаться, чтобы ваш организм ежедневно получал эти нутриенты в достаточном количестве? Читайте на Здорово!

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За что отвечают калий и магний

Калий

Калий – это макроэлемент, который помогает контролировать артериальное давление и регулировать водно-электролитный баланс. После магния, кальция и натрия это – один из основных клеточных электролитов в нашем организме.

Он улучшает работу двух систем – нервной и сердечно-сосудистой и обеспечивает метаболизм белков и углеводов.

В организме насчитывается четыре его "склада". Это:

скелетные мышцы;

красные кровяные тельца, которые мы называем эритроцитами;

печень;

кости.

При кишечно-желудочных расстройствах, заболеваниях почек, погрешностях в диете или алкоголизме концентрация этого элемента снижается. Кроме того, причиной нехватки калия может стать прием диуретиков (мочегонных средств).

Магний:

участвует в метаболизме, правильном построении костей и зубов (вместе с кальцием и витамином D), защищает от возникновения остеопороза, устраняет боль в суставах;

положительно влияет на работу мозга, улучшает память и концентрацию внимания, устраняет хроническую усталость и сонливость;

регулирует кровяное давление;

снижает риск сердечных приступов и предотвращает аритмии;

защищает от развития сахарного диабета 2-ого типа и его осложнений, мигрени, ожирения, атеросклероза и астмы;

уменьшает тревожные и депрессивные состояния;

облегчает симптомы у женщин в предменструальный период;

укрепляет иммунитет;

предупреждает образование камней в почках;

улучшает пищеварительные процессы;

помогает правильно работать щитовидной железе, а организму - справляться с токсическими веществами, такими как кадмий и ртуть;

улучшает усвоение витаминов А, Е, К и D;

способствует регенерации (заживлению ран и срастанию переломов);

обладает противовоспалительными свойствами.

Почему возникает дефицит этих микроэлементов

Магний также выполняет множество важных функций в нашем организме. Он задействован в более чем 300 процессах, поэтому не зря его называют "элементом жизни".

Нехватка магния тесно связана с нехваткой калия. Почему так происходит? На фоне дефицита калия ухудшается абсорбция магния в почках, в результате чего возникает дефицит еще и этого химического элемента.

Каждый из этих электролитов влияет на функции многих органов, вот почему важно контролировать уровни обоих.

Магний задействован в более чем 300 процессах в организме / Фото women'stime

И калий, и магний, которые поступают в организм с пищей, всасываются в тонкой кишке и недостаточное их поступления (например, вследствие недоедания) может привести к нехватке этих нутриентов.

Какие еще могут быть причины дефицита калия и магния:

рвота (например, у беременных);

понос (например, при пищевом отравлении);

расстройства пищевого поведения (анорексия, булемия и т.п.);

употребление спиртных напитков;

прием слабительных средств, лекарств от астмы, мочегонных препаратов, антибиотиков (в частности тетрациклина);

применение гормональных контрацептивов;

зависимость от кофе;

хронические патологии почек;

болезни тонкого кишечника;

хроническое обструктивное заболевание легких;

сахарный диабет;

интенсивные физические нагрузки;

хронический стресс, психотравма, другие психологические проблемы.

4 важных факта, которые вы должны знать о калии:

Калий регулирует работу нервной системы и отвечает за напряжения мышц. Избыток калия называется "гиперкалиемией". Его симптомами являются:

апатия;

судороги;

спазмы;

проблемы с сердцем.

Гиперкалиемия грозит:

возникновением язвенной болезни;

гиперинсулинизмом;

кровотечениями;

смертью человека.

Нормальный уровень калия в крови – 3,5-5,5 миллимоль/литр. Нарушение баланса электролитов, связанное с дефицитом калия называется "гипокалиемией". Его обнаруживают у пациентов с уровнем калия менее 3,5 миллимоль/литр. Умеренная гипокалиемия возникает при уровне от 2,5 до 3,0 миллимоль/литр. Тяжелая – при уровне ниже 2,5 миллимоль/литр. Дефицит калия может приводить к:

повышению артериального давления;

появлению отеков;

подергиванию мышц.

2 важные вещи, которые вам следует знать о магнии:

Избыток магния называется "гипермагниемией". Как правило, возникает у людей с:

недостаточной функцией щитовидной железы (гипотиреозом) или коры надпочечников;

почечной недостаточностью;

новообразованиями.

Симптомы гипермагниемии:

слабость, головокружение;

низкое кровяное давление;

тошнота, рвота;

снижение мышечной силы;

аритмия;

затрудненное дыхание.

Покупая добавки с содержанием магния, убедитесь, что в состав препарата входит также витамин В6 – без него этот микроэлемент не будет хорошо усваиваться.

Как проявляется недостаток калия и магния

Симптомы дефицита этих нутриентов затрудняют повседневное функционирование. Признаки недостатка калия и магния, которые встречаются чаще всего:

постоянные усталость и слабость;

тремор мышц, в том числе подергивания век и икр;

болезненные спазмы, боль в мышцах и суставах;

кожные проблемы (пациенты жалуются на появление угрей, ухудшение состояния кожных покровов, сухость кожи);

сердцебиение, другие проблемы с сердцем;

гипертония;

отеки, онемение конечностей, ощущение "ползания муравьев" по ладоням и стопам;

болезненные менструации;

усиление симптомов менопаузы;

нарушение кровообращения;

головокружение, головная боль;

ухудшение состояния и выпадение волос, ломкость ногтей;

запоры;

снижение иммунитета;

апатия;

гиперактивность, раздражительность;

плохое настроение, плаксивость, тревожность, депрессивные расстройства;

бессонница.

Как поддержать нормальный уровень этих микроэлементов в организме

Ешьте продукты, обогащенные ими.

Продукты, содержащие калий / Фото autogear

Больше всего калия содержится в:

абрикосах (особенно в кураге);

сушеных яблоках;

изюме;

бананах;

киви;

грейпфрутах и ​​других цитрусовых;

картофеле, в том числе сладком (батате);

помидорах;

грецких орехах и фисташках;

репе;

чесноке;

авокадо;

брокколи;

бобовых (горохе, сое, чечевице);

тыкве;

сливах;

семечках;

маке;

какао.

В каких продуктах сколько калия содержится. Сравнительная таблица

Продукт Миллиграммов в 100 граммах продукта Продукт Миллиграммов в 100 граммах продукта Молоко 138 Гречневая каша 443 Творог 96 Коричневый рис 260 Говяжья вырезка 382 Белая фасоль 1188 Куриная грудинка 385 Картофель 443 Курага 1666 Инжир 938 Бананы 395 Авокадо 600 Сельдерей 320 Грейпфрут 277 Помидоры 282 Киви 290

Суточная потребность калия для младенцев в возрасте до шести месяцев составляет 400 миллиграммов.

Для детей:

в возрасте от 6 до 12 месяцев – 700 миллиграммов;

700 миллиграммов; от 1 до 3 лет – 2400 миллиграммов;

2400 миллиграммов; от 4 до 6 – 3100 миллиграммов;

3100 миллиграммов; от 7 до 9 – 3700 миллиграммов;

3700 миллиграммов; от 10 до 12 – 4100 миллиграммов.

Для подростков в возрасте от 13 до 18 лет и взрослых потребность в калии составляет 4700 миллиграммов в сутки. Беременным женщинам и женщинам, кормящим грудью это количество необходимо увеличить до 5100 миллиграммов.

Лучшим источником магния являются:

тыквенные семечки;

отруби;

грецкие орехи;

миндаль;

яблоки;

гречка;

укроп;

петрушка;

шпинат;

цельнозерновой хлеб.

В каких продуктах сколько магния содержится. Сравнительная таблица

Продукт Миллиграммов в 100 граммах продукта Пшеничные отруби 490 Какао 16% 420 Семена подсолнечника 359 Миндаль 269 Гречневая каша 218 Соя 216 Арахис 180 Белая фасоль 169 Семена кунжута 167 Темный шоколад 165 Фисташки 158 Фундук 140 Мюсли с изюмом и орехами 136 Овсяные хлопья 129 Десертный шоколад 129 Горох 124 Коричневый рис 110 Пшено 100 Грецкие орехи 99 Молочный шоколад 97 Кокосовая стружка 90 Зелень петрушки 89 Сушеный инжир 78 Красная чечевица 71 Сушеные финики 54 Шпинат 53 Мята 43 Курага 42 Сельдь 39 Авокадо 39 Индюшачья грудка 35 Куриная грудка 33 Банан 33 Сардины 31 Макрель 30 Копченый лосось 30 Свиная корейка (сыровяленая) 24 Баранина 23 Дыня 23 Малина 20 Белый рис 13

Суточная потребность магния для младенцев в возрасте до пяти месяцев составляет 30 миллиграммов.

Для детей:

в возрасте от 5 до 12 месяцев – 70 миллиграммов;

70 миллиграммов; от 1 до 3 лет – 80 миллиграммов;

от 4 до 9 – 130 миллиграммов;

130 миллиграммов; от 10 до 12 – 240 миллиграммов;

240 миллиграммов; мальчиков-подростков в возрасте 13 до 18 – 410 миллиграммов;

410 миллиграммов; девушек-подростков в возрасте от 13 до 18 лет – 360 миллиграммов;

360 миллиграммов; мужчин в возрасте от 19 до 30 лет – 400 миллиграммов;

400 миллиграммов; женщин в возрасте от 19 до 30 – 310 миллиграммов;

310 миллиграммов; мужчин старше 31 года – 420 миллиграммов;

420 миллиграммов; женщин старше 31 года – 320 миллиграммов;

320 миллиграммов; беременных женщин младше 19 лет – 400 миллиграммов;

400 миллиграммов; беременных женщин старше 19 лет – 360 миллиграммов;

360 миллиграммов; женщин в период лактации – 360 миллиграммов.

Чаще всегошкольники, студенты (из-за неправильного питания), беременные женщины и женщины в период менопаузы, тяжело работающие или испытывающие постоянные стрессы лица, люди, которые "сидят" на жестких диетах, кофеманы, любители крепкого чая и алкоголя.

В аптеке можно приобрести пищевые добавки с содержанием этих нутриентов, однако помните – никакие таблетки не заменят здорового, сбалансированного рациона.