Сладости и вредные снеки, которые мы обычно выбираем, когда злые, не принесут пользы организму и навредят фигуре. Мы подготовили для вас список продуктов, которые имеют антистрессовые свойства и принесут только пользу и спокойствие в вашу жизнь.

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Эти продукты помогут снизить уровень стресса



Не злоупотребляйте сладким во время стресса / Фото Unsplash

Что такое стресс

Стресс – это естественное и нормальное состояние для организма. Главная задача каждого из нас – не оберегать себя он него, а не допустить выхода из шкалы нормальности, то есть перехода в состояние хронического. Например, если вы увидели тигра, адреналин и кортизол в организме запустили иммунологическую реакцию: быстрый пульс, напряженные мышцы и все тело готовится к борьбе за выживание. После того как опасность исчезла, вы можете легко вернуться в состояние покоя: мышцы расслабляются, пульс приходит в норму, гипоталамус и надпочечники успокаиваются.

При затяжном или хроническом стрессе реакция не прекращается и состояние покоя не приходит. В результате, гормоны стресса отрицательно влияют на функционирование иммунной системы. Поэтому люди, которые находятся в хроническом стрессе, чаще болеют.

Что съесть, когда злой: список антистресс-продуктов

Эти продукты помогут снизить уровень стресса и успокоиться. Поэтому прихватите что-то из этого списка с собой, и ешьте в течение дня.



Употребляйте эти продукты, когда злые / Фото Unsplash

говяжья печень, индейка;

магниевая минеральная вода;

какао;

миндаль, грецкий орех, фисташки;

банан;

авокадо;

дикая морская или океаническая рыба;

морская капуста;

черника;

черный шоколад;

зеленые листовые овощи;

помидор.