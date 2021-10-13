Делимся ее полезными советами, чтобы макияж не стал причиной визита к врачу. Подробнее – далее.
Читайте Анализы для диагностики гельминтов: какие, кому и когда сдавать
- Используйте вокруг глаз только ту косметику, которая создана для применения в этой зоне.
- С осторожностью пользуйтесь скрабом. Маленькие абразивные частицы легко вызывают раздражение глаз.
- Следите за сроком годности. Средства не только теряют свою текстуру, но и могут стать питательной средой для развития бактерий.
- Если вы сторонник искусственных ресниц, доверьте дело профи. Процедуру должен осуществлять профессиональный визажист, соблюдая санитарные нормы. В случае травмы или развития аллергической реакции (на клей, например) – обратитесь к врачу.
- Из соображений гигиены запретите совместное использование декоративной косметики с другими.
- В бьюти-магазинах не применяйте тестовые образцы на участке вокруг глаз.
- Не используйте несколько новых средств одновременно. Знакомьтесь с новыми косметическими продуктами по очереди, особенно, если у вас есть склонность к развитию аллергических реакций. Так вы сможете отследить средство к которому чувствительны и избегать его компоненты в дальнейшем.
- В случае аллергической реакции на косметическое средство, любого раздражения глаз или воспаления:
- снимите макияж;
- промойте участок большим количеством воды;
- не наносите другие косметические средства на пораженное место;
- проконсультируйтесь с врачом при необходимости.
Не используйте острые предметы в области глаз / Фото Pexels
- Не используйте острые предметы в области глаз. Склеенные тушью ресницы нельзя разъединять иглой или другими колюще-режущими предметами.
- Не наносите макияж в транспорте. Одно неосторожное движение – травма глаза.
- Всегда снимайте макияж перед сном. Средства демакияжа тоже должны иметь безопасный состав, быть не аллергенными для вас и использоваться в пределах срока годности.
- Используйте косметические лопатки для нанесения кремов, гелей и масок.
- Используйте подводку вне линии ресниц подальше от глаза, чтобы избежать блокировки желез верхнего и нижнего века. Они выделяют секрет, который защищает поверхность глаза.
Придерживайтесь мер безопасности, чтобы не стать жертвой красоты и личной неосторожности.