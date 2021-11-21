Польза или вред: какие соки из супермаркета безопасно употреблять
Источник:Eat This, Not That
На прилавках магазинов можно встретить множество фруктовых напитков, которые приносят пользу организму. Но обычно витаминов в таких соках мало, а вредных подсластителей – множество.
Отличить более натуральные продукты от имитаторов сока очень легко. Заглядывайте на этикетки и читайте состав, а мы расскажем, каким напиткам с прилавков следует отдавать предпочтение.
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Самые полезные соки
Терпкий вишневый сок
Важное значение в пользе вишневого сока играет именно терпкий вкус. Дело в том, что терпкие плоды содержат в 20 раз больше витамина А. Поэтому и напиток из таких ягод принесет больше пользы, особенно если он еще и содержит немного сахара.
Гранатовый сок
Гранатовый сок очень полезен / Фото Unsplash
Ягодки граната можно добавлять к десертам, салатам или попробовать сок, который имеет сладкий и острый вкус одновременно. Такой напиток порадует целым комплексом полезных добавок из калия и антиоксидантов. Если вы видите метку "100% гранатовый сок", несомненно выбирайте этот напиток.
Свекольный сок
В отличие от большинства соков, которые изготовлюсь из фруктов, этот создан из овощей. Он, возможно, проигрывает по вкусу другим видам, однако точно порадует меньшим количеством ароматизаторов и вредных примесей.
Апельсиновый сок
Апельсиновый сок содержит много витамина С / Фото Unsplash
Этот оранжевый напиток известен витамином С. Лишь в одном стакане содержится суточная норма этого полезного ингредиента. Вместе с тем он насытит организм калием, тиамином и фолиевой кислотой. В магазинном варианте, конечно, будет больше сахара, но не меньше пользы.
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Самые вредные соки
Персиковый сок из манго
Фруктовые миксы не очень полезны / Фото Unsplash
На прилавках можно найти соки, которые имеют объединенные разные вкусы. В такие миксы часто добавляют много сахара.
Коктейль с клюквенным соком
Рубиново-красных магазинных напитков следует вообще избегать, ведь к ним часто добавляют кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы и подсластителей. В частности, это касается и клюквенного сока.