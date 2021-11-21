Польза или вред: какие соки из супермаркета безопасно употреблять

На прилавках магазинов можно встретить множество фруктовых напитков, которые приносят пользу организму. Но обычно витаминов в таких соках мало, а вредных подсластителей – множество.

Отличить более натуральные продукты от имитаторов сока очень легко. Заглядывайте на этикетки и читайте состав, а мы расскажем, каким напиткам с прилавков следует отдавать предпочтение.

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Самые полезные соки

Терпкий вишневый сок

Важное значение в пользе вишневого сока играет именно терпкий вкус. Дело в том, что терпкие плоды содержат в 20 раз больше витамина А. Поэтому и напиток из таких ягод принесет больше пользы, особенно если он еще и содержит немного сахара.

Гранатовый сок



Гранатовый сок очень полезен / Фото Unsplash

Ягодки граната можно добавлять к десертам, салатам или попробовать сок, который имеет сладкий и острый вкус одновременно. Такой напиток порадует целым комплексом полезных добавок из калия и антиоксидантов. Если вы видите метку "100% гранатовый сок", несомненно выбирайте этот напиток.

Свекольный сок

В отличие от большинства соков, которые изготовлюсь из фруктов, этот создан из овощей. Он, возможно, проигрывает по вкусу другим видам, однако точно порадует меньшим количеством ароматизаторов и вредных примесей.

Апельсиновый сок



Апельсиновый сок содержит много витамина С / Фото Unsplash

Этот оранжевый напиток известен витамином С. Лишь в одном стакане содержится суточная норма этого полезного ингредиента. Вместе с тем он насытит организм калием, тиамином и фолиевой кислотой. В магазинном варианте, конечно, будет больше сахара, но не меньше пользы.

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Самые вредные соки

Персиковый сок из манго



Фруктовые миксы не очень полезны / Фото Unsplash

На прилавках можно найти соки, которые имеют объединенные разные вкусы. В такие миксы часто добавляют много сахара.

Коктейль с клюквенным соком

Рубиново-красных магазинных напитков следует вообще избегать, ведь к ним часто добавляют кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы и подсластителей. В частности, это касается и клюквенного сока.