Чтобы ежедневный уход за кожей не превратился в ошибку с негативными последствиями, Здорово рассказывают о безопасном душе. Узнайте, как не обжечься и уберечь кожу от возможных повреждений, в нашем материале.

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Как не нужно принимать душ

Горячая вода и продолжительность

Если вы любите долго нежиться в ванне и использовать горячую воду – это может быть опасно для вашей кожи. Конечно, в прохладную погоду после прогулки есть желание погреться, но высоких температур все же лучше избегать.



Избегайте горячей воды / Фото Unsplash

Ежедневный уход за кожей очень важен, ведь он помогает избавиться от пота, грязи и запаха тела. Однако продолжительное воздействие горячей воды повреждает защитный покров. Т акже теряется необходимая влага и кожа уже не может оставаться мягкой.

К чему приводит горячий душ

Как результат, вы можете столкнуться со многими отрицательными последствиями. Горячий душ приводит к сухости, вызывает зуд и появление раздражений на коже. Также могут беспокоить неприятные трещины, часто становящиеся местом для распространения инфекций.



Неправильный душ может привести к проблемам с кожей / Фото Unsplash

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Как уберечь кожу

Прежде всего следует ограничить принятие душа и выделять на это примерно 10 минут. Вода должна быть холодной, но не вызывать дискомфорта.