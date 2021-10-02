Как похудеть с помощью йогурта: 8 действенных советов

Йогурт – это не только один из видов здорового перекуса. Его можно использовать разными способами. Именно такая интерпретация поможет вам похудеть.

Питательные бактерии, которые месятся в йогурте, а именно пробиотики, помогут создать идеальную среду для размножения полезных бактерий. Вредная еда и антибиотики повреждают микрофлору, что приводит к воспалению и увеличению веса. Поэтому так важно заботиться о полезных бактериях в кишечнике.

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Как йогурт поможет похудеть

Заправка к салату



Полезная заправка для салата из йогурта / Фото Unsplash

Вместо вредного майонеза можно заправлять салат йогуртом смешанным с кинзой. Такая замена уменьшит калорийность блюда, количество жира, придаст больше белка и питательных веществ.

Блины из йогурта

Вкусные панкейки на завтрак можно при готовить из йогурта. Для этого вам понадобится всего 4 ингредиента: смешайте стакан муки, столовую ложку разрыхлителя, 2 яйца и 2 стакана йогурта, чтобы получилось густое тесто. Приготовьте на сковороде и наслаждайтесь.

Приготовьте здоровую глазурь



Крем можно приготовить из йогурта / Фото Unsplash

Хотя кремы для тортов не порадуют количеством калории, их все же можно "спасти". Замените масло или сливочный сыр на греческий йогурт. Для приготовления крема смешайте в емкости стакан кисломолочного продукта, столовую ложку экстракта ванили и пол стакана просеянной сахарной пудры. Взбивайте крем миксером, пока он не станет густым, а затем поместите в холодильник на 30 минут.

Вкусный маринад к мясу

Йогурт способен смягчить и одновременно усилит аромат белка, поэтому он идеально подойдет, как основа для маринада для курицы, свинины и говядины. Для этого добавьте в йогурт зубчик чеснока, 1 столовую ложку оливкового масла, 2 чайные ложки любимой сухой травы, соль и перец по вкусу.

Добавьте к смузи



Приготовьте полезное смузи / Фото Unsplash

Смузи – это бесспорно здоровый напиток, который часто можно найти в правильных рационах. Чтобы его польза была еще большей, добавьте греческий йогурт. Смузи на основе йогурта позволят вам дольше чувствовать сытым благодаря белку.

Сливочная заправка для салата

Если вы любите более густые и с выраженным вкусом заправки для салатов, можете приготовить их с греческого йогурта. Взбейте его в блендере вместе с авокадо, орехами и другими ингредиентами.

Превратите его во вкусное блюдо



Добавьте ягоды и наслаждайтесь / Фото Unsplash

Никогда не пробовали покупать йогурт без добавок и смешивать его полезными продуктами? Попробуйте этот полезный тандем. Вы можете добавлять овощи, фрукты и крупы. Особенно вкусны сезонные ягоды.

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Добавьте к овощам

Если вам надоели свежие овощи и вы хотите приготовить что-то интереснее, можете для этого использовать йогурт. Запеките кабачок или иные продукты в духовке и ешьте вместе с йогуртом. Это сочетание куда сытнее и полезнее.