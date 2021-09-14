Если во время физических нагрузок вас беспокоит боль в коленях, будьте бдительными. Здорово 24 рассказывает о заболеваниях, которые могут иметь такую ​​симптоматику, и как их лечить.

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Причины боли в коленях

Тендинит подколенного сухожилия

Симптомы: Если во время физической нагрузки вы почувствовали внезапную боль, похожую на защемление, которая проходит через несколько минут, – это может быть признаком тендинита в сухожилиях. Обычно с этой проблемой сталкиваются люди, которые занимаются бегом. Это происходит из-за неправильной техники, когда вся нагрузка падает на подколенные сухожилия. Часто причиной этого является также слабые мышцы ягодиц.

Лечение: Если вы столкнулись с такой болью, рекомендуем обратиться к специалисту. Он поможет определить, какие мышцы не работают должным образом, и подскажет правильную технику бега. Можете также попробовать сделать лечебные упражнения дома. Одно из таких предлагает доктор философии Мишель Олсон.

Лягте на спину, согните колени и зафиксируйте вокруг эспандер. Разводите ноги, создавая давление. Сделайте 3 подхода по 25 повторений.



Попробуйте сделать специальные упражнения / Фото Pexels

Киста Бейкера

Симптомы: боль в задней части колена появляется при сгибании и разгибании ноги? Тогда это может быть киста Бейкера. Колено также может отекать и беспокоить во время наклонов. Если вы любите пробежки на большие дистанции, то можете столкнуться с этим заболеванием. Оно возникает из-за трения хрящей в колене, вокруг которых появляется раздражение.

Лечение: Лучший способ избавиться от боли во время сгибания и выпрямления ноги – сделать инъекцию или провести аспирацию – это поможет вывести лишнюю жидкость. Также лечение может отличаться, учитывая особенности мышц.



Люди, которые занимаются бегом, могут сталкиваться с к истой Бейкера / Фото Pexels

Рваный мениск

Симптомы: Если вы резко упали или подвернули ногу в области колена, и после этого появилась характерная боль – будьте осмотрительны. Это может быть признаком разрыва мениска – хряща, который расположен между верхней и нижней костями и имеет форму подковы. Он удерживает колено, но обладает способностью изнашиваться с возрастом. Симптомом небольшого разрыва является отек, который будет беспокоить в течение 2 – 3 недель и вызвать боль в колене при сгибании. В более сложных случаях вы можете чувствовать потерю равновесия при ходьбе.

Лечение: Определить сложность травмы поможет МРТ. Временный отказ от физических нагрузок облегчит боль, но со временем она может снова вас беспокоить. Врачи рекомендуют пройти курс физиотерапии и делать упражнения для укрепления коленного сустава и бедра. Однако, если боль и отек в колене длительные и сильные, лучший способ забыть о нем навсегда – операция по удалению и восстановлению поврежденного хряща.

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Тендинит гастрокнемии



Тендинит гастрокнемии является причиной боли в колене / Фото Pexels

Симптомы: Гастрокнемиус – икроножная мышца, которая расположена над коленным суставом. Боль в ней может быть вызвана сухожилиями, которые напрягаются при разгибании колена с пальцами ноги направленными вверх. С такой проблемой чаще сталкиваются велосипедисты из-за неудобного транспорта: если сиденье для велосипеда расположено слишком высоко или далеко. Тогда функцию ягодиц выполняют икры, что перегружает мышцу.