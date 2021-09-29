Как пережить осень без осложнений, если у вас аллергия: полезные советы

Если вы страдаете аллергией, то можете быть более уязвимыми в течение осенне-зимнего периода. Иммунная система часто плохо справляется с провокаторами, поэтому вы можете чаще болеть.

Аллерголог Мая Руселевич поделилась полезными советами. Если у вас аллергия, обязательно их соблюдайте.

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Как уберечь организм от нежелательных осложнений

Ежегодная вакцинация от гриппа



Ежегодная вакцинация против гриппа является важной / Фото Unsplash

Ежегодная вакцинация против гриппа убережет вас от наиболее распространенной сезонной инфекции. Как сообщает Минздрав, ежегодно в Украине регистрируют около 6 млн инфекционных заболеваний, 98% из которых приходится на грипп и ОРВИ. Вакцинация от гриппа снизит вероятность тяжелого течения заболевания, осложнений и смертельных случаев.

Гигиена

Важно помнить о гигиене, особенно в сезон разгара инфекционных заболеваний. Не забывайте прикрываться локтем, когда чихаете, и часто мойте руки. Если вы страдаете атопическим дерматитом, используйте мицеллярные масла и "мыло без мыла". Также стоит быть осторожным с антисептиками, которые содержат в своем составе спирт, ведь они могут вызвать обострение. Следите, чтобы антибактериальные средства имели глицерин для смягчения кожи.

Антисептики



Используйте антисептиками / Фото Unsplash

Пользоваться антисептиками стоит на расстоянии вытянутой руки, чтобы случайно не вдохнуть содержимое баночки. В худшем случае это может привести к обострению кашля, насморку, гиперреактивности дыхательных путей, ларингоспазму или бронхоспазму.

Емолиенты

В осенне-зимний сезон стоит перейти на специализированную косметику. Отдайте предпочтение более жирным кремам, кремам-бальзамам и липо-кремам.

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Увлажнение



Увлажняйте воздух зимой / Фото Unsplash

С наступлением отопительного сезона поддерживать комфортный уровень влажности дома становится сложнее. Зимой окна обычно закрыты, и влага не поступает снаружи. А палящие батареи пересушивают воздух. Поэтому позаботьтесь об увлажнении воздуха: проветривайте помещение, оставляйте воду вблизи батарей или приобретите специальные профессиональные увлажнители. Оптимальный уровень влажности должен составлять 40-60% .⠀