Завтрак часто считают самым главным приемом пищи. Поэтому очень важно следить за тем, что вы употребляете с утра. Здорово 24 рассказывают, какие ошибки не следует допускать и как их избегать.

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5 ошибок завтрака

Кофе – основное блюдо

Хотя этот напиток с кофеином может подарить вам немного энергии по утрам, однако чашечка кофе не насытит ваш организм питательными веществами. Она даст лишь кратковременный результат и может привести к тошноте и другим симптомам, если пить ее натощак. Поэтому рекомендуем обязательно совмещать кофе с питательным завтраком.

Отсутствие витамина D



В молоке есть витамин D / Фото Unsplash

Пасмурное осеннее солнце уже не способно насыщать организм витамином D в полной мере. Именно он отвечает за защиту иммунной системы и не позволяет прогрессировать вирусам. Чтобы обеспечить тело "солнечным" витамином, нужно добавить в рацион продукты, содержащие его, в частности, лосось, овсянку, яйца, молоко и некоторые соки.

Пренебрежение белком

Белок – основной компонент питания и защитник иммунной системы. Если вы хотите уберечь организм от сезонных недугов и коронавирусной болезни, подумайте о белковой диете или добавьте белка в завтраки. Дело в том, что традиционные утренние блюда, такие как тосты или блины со сладким сиропом, насыщают организм только углеводами и сахаром. Исправить ситуацию можно с помощью яиц, молока и даже тофу.

Много хлебобулочных изделий из пшеничной муки



Избегайте хлебобулочных изделий / Фото Unsplash

Завтраки для многих прекрасная возможность попробовать круассаны, кексы или другую выпечку. Однако такая традиция будет не слишком полезна вашему организму и фигуре. Продукты на основе белой муки поднимают уровень сахара в крови и содержат много пустых калорий.

Сладкая выпечка также порадует чрезмерным содержанием сахара. Согласно исследованию Американской кардиологической ассоциации, большинство людей потребляют в 2 – 3 раза больше сахара, чем рекомендованная суточная норма. Следует помнить, что он угнетает работу иммунной системы и приводит к ожирению.

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Отсутствие соков



Добавьте сок в рацион / Фото Unsplash