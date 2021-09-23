Не забудьте это приобрести: 15 полезных продуктов, которые всегда должны быть под рукой

Правильное питание улучшает самочувствие, положительно влияет на метаболизм и быстро позволит избавиться от лишних килограммов. Для того, чтобы готовить здоровые завтраки и обеды, нужно всегда иметь под рукой полезные продукты.

Если вы хотите придерживаться правильного рациона, рекомендуем закупиться и добавить в свой холодильник полезные продукты. Из них вы всегда сможете приготовить здоровые перекусы и не тратить на это много времени.

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15 полезных продуктов, которые должны быть на кухне

Фасоль и чечевица

Фасоль и чечевица – это настоящие источники питательных веществ: клетчатки, магния и витаминов группы В. Вы можете приобрести сушеный или консервированный продукт и готовить полезные супы и салаты.

Орехи и семена



Орехи очень полезны для здоровья / Фото Unsplash

Насытить организм белком, клетчаткой, другими витаминами и минералами помогут орехи и семена. Их срок хранения достаточно длительный, от 1 до 4 месяцев, а добавлять эти продукты можно в овсяную кашу, йогурт и салаты.

Зерна

Зерна защитят вас от болезней сердца и рака, так как содержат в своем составе витамины группы B, марганец и магний. К тому же это универсальные продукты, из которых можно приготовить много блюд и долго хранить. Отдавайте предпочтение таким видам, как спельты, бурый рис, булгур, овес и киноа.

Замороженные фрукты и овощи



Заморозьте ягоды и наслаждайтесь в течение года / Фото Unsplash

Чтобы обеспечивать организм питательными веществами в течение года, можете заморозить сезонные фрукты и овощи. Добавьте замороженную зелень в супы и смузи, а ягоды можно использовать как свежие: есть с овсянкой, хлебобулочными изделиями и йогуртом.

Масло для приготовления пищи

Стоит также закупиться маслом. Отдавайте предпочтение полезным видам: кокосовому и оливковому. В этих продуктов длительный срок хранения, поэтому вы можете запастись надолго. Приготовление пищи с этими полезными жирами помогает добавить вкуса блюдам и улучшает усвоение жирорастворимых витаминов, минералов и антиоксидантов.

Квашеные продукты

Исследования показывают, что соленые продукты имеют целый ряд преимуществ. Они положительно влияют на органы пищеварения, могут помочь уменьшить воспаление и уровень сахара в крови. Поэтому смело держите в кладовке несколько баночек квашеной капусты и огурцов.

Сушеные травы и специи



Специи придадут блюдам особый аромат / Фото Unsplash

Чтобы ваше блюдо имело хороший аромат и было аппетитным, стоит позаботиться о полезных сушеные специях. Куркума, кайенский перец, розмарин, корица, имбирь, орегано и тмин прекрасно подойдут для этого, ведь приносят удивительную пользу для здоровья и могут снизить риск определенных заболеваний.

Чеснок и лук

Эти продукты являются основой многих рецептов, ведь добавляют пикантности и аромата блюдам. Еще одним преимуществом является их длительное хранение. К тому же регулярное употребление может помочь уменьшить риск различных заболеваний, в частности, определенных видов рака, упадка психики, болезней сердца и диабета.

Свежие фрукты и овощи



Держите в холодильнике эти продукты / Фото Unsplash

Здесь следует отдавать предпочтение овощам и фруктам с длительным сроком хранения. Сладкий картофель, кабачок, яблоки, свекла, капуста, кабачки, гранат, морковь и цитрусовые – их можно спокойно покупать и хранить в течение нескольких недель.

Замороженная рыба, птица и мясо

Преимущества замороженных мясных продуктов – очевидны. Их срок хранения очень длительный, в отличие от свежих аналогов. При правильной температуре свежую курицу и мясо можно держать в морозильной камере до 1 года, а рыбу треску и пикшу – до 5 месяцев.

Яйца



Универсальный продукт / Фото Unsplash

Яйца – это универсальный и простой перекус на все случаи жизни, поэтому стоит всегда иметь их под рукой. Они полезны, ведь насыщенные белком и имеют в своем составе почти все витамины и минералы необходимы для полноценного функционирования организма. Хранить яйца нужно в холодильнике до 5 недель.

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Жирный йогурт

Укомплектуйте свой холодильник еще одним универсальным продуктом – йогуртом. Его можно использовать разными способами на кухне: есть с ягодами, добавлять в коктейли, готовить овощные блюда, заправлять салаты или использовать для соусов и супов.