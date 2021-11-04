Как не нужно лечить простуду: из-за этого вы можете чаще болеть

Осенние простуды и сезонные инфекции как раз в разгаре. Поэтому мы решили рассказать, как уберечь организм и правильно лечить ОРВИ.

Есть немало традиционных и нетрадиционных методов лечения и профилактики простуды. Но какие же из них "сработают", если вам нужно быстро поправиться.

Интересно знать ОРВИ или глисты: симптомы заражения могут быть одинаковы

Как не стоит лечить простуду

Не игнорируйте простуду



Не игнорируйте простуду / Фото Unsplash

Если вы чувствуете себя плохо, лучше остаться дома. Особенно во время пандемии. Чтобы бороться с простудой, нужно много энергии. Ее вы можете получить из отдыха. Перенесите все свои планы, не ходите на работу или в школу. Так вы поможете телу восстановиться и предотвратить распространение вирусов.

Не пренебрегайте сном

Сон – это главное лекарство против простуды. Он помогает укрепить иммунную систему и помогает ей бороться с болезнью. Особо стоит отдавать предпочтение сну, если у вас температура, ведь он играет решающую роль в поддержании иммунной системы. Специалисты рекомендуют при заболевании добавить к ночному отдыху 1 час сна.

Не пейте антибиотики без надобности



Не спешите пить натибиотики / Фото Unsplash

Часто люди берутся принимать антибиотики, потому что они якобы ускорят выздоровление. Однако такие препараты только убивают полезные и вредные бактерии. Они приведут к негативным побочным последствиям и аллергическим реакциям. К тому же потребляя сильнодействующие лекарства вы только углубляете стойкость бактерий к антибиотикам.

Обезвоживание

При простуде порой трудно пить из-за боли в горле. Однако жидкость очень нужна вашему организму. Если вам тяжело пить холодные напитки, отдайте предпочтение теплому травяному чаю или бульону. Апельсиновый сок – это тоже хорошая альтернатива, ведь он содержит витамин С. Однако следите, чтобы содержание сахара не было слишком большим.

Если вы любите простую воду, можете употреблять ее с добавлением лимонного или апельсинового сока, чтобы получить дополнительные витамины и приятный цитрусовый аромат.

Некачественное питание



Приготовьте куриный бульон / Фото Unsplash

Часто люди во время простуды отказываются от еды, сбрасывая это на плохой аппетит. Но продукты вам определенно понадобятся, ведь это дополнительная энергия для организма. Питательные вещества и витамины, употребляемые с пищей, подкрепляют иммунные клетки. Поэтому полезная еда поможет быстрее справиться с болезнью.

Откажитесь на время болезни от фаст-фуда, чипсов, соленых снеков, алкоголя, кофе и сладких напитков, которые могут приводить к обезвоживанию. Вместо этого отдайте предпочтение теплому куриному бульону.

Полезно Как избавиться от двойного подбородка в домашних условиях: 7 эффективных упражнений

Стресс

Стресс и иммунная система – тесно связаны. При стрессе и напряжении иммунитет становится более уязвимым к инфекции. Это особенно актуально во время затяжного или хронического стресса.

Это связано с гормоном, который производит ваше тело во время стресса. Он оказывает беспощадное влияние на иммунную систему и усиливает воспаление в организме. Именно поэтому во время болезней важно уделять много времени отдыха, расслабляться и отвлечься от дел.