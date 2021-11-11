Симптомы цистита могут также указывать на другие заболевания, в частности, уретрит, камни в мочеточнике или соматизированные депрессии. Поэтому очень важно не заниматься самолечением, а еще лучше предотвращать это заболевание.
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Причины появления цистита
Цистит – это воспаление слизистой мочевого пузыря, которое вызывают бактерии. Чаще всего вредителем является кишечная палочка или стафилококк. Это заболевание имеет два вида: первичный и вторичный, а также острые или хронические формы.
Цистит часто называют женской болезнью, ведь он поражает этот пол в 10 раз чаще. Это связано с особенностью женского организма, в котором более короткая и более широкая уретра дает больше возможностей инфекциям. У мужчин цистит почти всегда является следствием воспаления простаты.
Симптомы цистита / Фото Unsplash
Симптомы цистита:
- пронзительная боль при мочеиспускании;
- учащенное мочеиспускание малыми дозами;
- боли внизу живота и в уретре;
- постоянное желание мочиться;
- мутная моча.
Также у больных циститом в моче могут появляться примеси крови. Привести к появлению заболевания могут разные факторы, о которых мы рассказываем дальше.
Малоподвижный образ жизни
Малоподвижный образ жизни приводит к циститу / Фото Unsplash
Многие предпочитают неактивный образ жизни. Особенно это касается офисных работников, которые с утра до вечера проводят время на одном месте. Это приводит к застою венозной крови в малом тазу, что способствует развитию инфекции. Чтобы избежать таких негативных последствий, добавьте движения в обыденность: утренние зарядки, тренировки и прогулки будут этому способствовать.
Содержание мочи
Исследования показывают, что даже незначительное сдерживание может стать причиной инфицирования пузыря. Поэтому при первому же зову идите в туалет.
Тесная одежда
Откажитесь от тесной одежды / Фото Unsplash
Узкие джинсы, леггинсы и брюки, плотно прилегающие к телу, часто являются виновниками цистита. Они становятся причиной застоя крови в малом тазу. Если вы любите узкие модели, не обязательно полностью от них отказываться. Просто чередуйте их с более объемными вариантами.
Сексуальная фрустрация
Сексуальная фрустрация – это не полученный во время полового акта оргазм. С ней также связывают застой венозной крови, что часто становится причиной тянущей боли внизу живота. Эту проблему следует обсуждать со своим партнером.
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Переохлаждение
Будьте осторожны с переохлаждением / Фото Unsplash
Летом "помощниками" в цистите будут кондиционеры, а зимой – холодные поверхности для сидения. Из-за низких температур снижается местный иммунитет, что позволяет инфекциям легче проникать в мочевой пузырь. Поэтому держите свое тело всегда в тепле и заботьтесь о здоровье.