Симптомы цистита могут также указывать на другие заболевания, в частности, уретрит, камни в мочеточнике или соматизированные депрессии. Поэтому очень важно не заниматься самолечением, а еще лучше предотвращать это заболевание.

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Причины появления цистита

Цистит – это воспаление слизистой мочевого пузыря, которое вызывают бактерии. Чаще всего вредителем является кишечная палочка или стафилококк. Это заболевание имеет два вида: первичный и вторичный, а также острые или хронические формы.

Цистит часто называют женской болезнью, ведь он поражает этот пол в 10 раз чаще. Это связано с особенностью женского организма, в котором более короткая и более широкая уретра дает больше возможностей инфекциям. У мужчин цистит почти всегда является следствием воспаления простаты.



Симптомы цистита / Фото Unsplash

Симптомы цистита:

пронзительная боль при мочеиспускании;

учащенное мочеиспускание малыми дозами;

боли внизу живота и в уретре;

постоянное желание мочиться;

мутная моча .

Также у больных циститом в моче могут появляться примеси крови. Привести к появлению заболевания могут разные факторы, о которых мы рассказываем дальше.

Малоподвижный образ жизни



Малоподвижный образ жизни приводит к циститу / Фото Unsplash

Многие предпочитают неактивный образ жизни. Особенно это касается офисных работников, которые с утра до вечера проводят время на одном месте. Это приводит к застою венозной крови в малом тазу, что способствует развитию инфекции. Чтобы избежать таких негативных последствий, добавьте движения в обыденность: утренние зарядки, тренировки и прогулки будут этому способствовать.

Содержание мочи

Исследования показывают, что даже незначительное сдерживание может стать причиной инфицирования пузыря. Поэтому при первому же зову идите в туалет.

Тесная одежда



Откажитесь от тесной одежды / Фото Unsplash

Узкие джинсы, леггинсы и брюки, плотно прилегающие к телу, часто являются виновниками цистита. Они становятся причиной застоя крови в малом тазу. Если вы любите узкие модели, не обязательно полностью от них отказываться. Просто чередуйте их с более объемными вариантами.

Сексуальная фрустрация

Сексуальная фрустрация – это не полученный во время полового акта оргазм. С ней также связывают застой венозной крови, что часто становится причиной тянущей боли внизу живота. Эту проблему следует обсуждать со своим партнером.

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Переохлаждение



Будьте осторожны с переохлаждением / Фото Unsplash