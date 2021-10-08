Мифы о сексуальном здоровье: что не стоит воспринимать как правду

В сфере полового здоровья постоянно появляются новые мифы, в которые верит много людей. Мы решили рассказать о 7 популярных фактах, которые не являются правдой.

Количество больных с инфекциями, передающимися половым путем, каждый раз растет. Такие заболевания очень опасны для здоровья, а, следовательно, важно знать, как уберечь себя.

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Мифы о сексуальном здоровье

Противозачаточные таблетки защищают от ИППП

ИППП – это инфекции, которые передаются половым путем. Многие верят, что от них защищают противозачаточные таблетки. Однако оральная контрацепция только предотвращает беременность. Поэтому, единственный способ защитить себя от нежелательных заболеваний, использовать презервативы. То же касается и пластыря, кольца и внутриматочной спирали: они предотвращают беременность, но не защитят от СПИДа или других инфекций.



Противозачаточные таблетки не защищают от инфекции / Фото Unsplash

Использование двух презервативов удваивает защиту

На самом деле использование двух презервативов является более рискованным способом защиты во время полового акта. Дело в том, что вероятность разрыва в такой ситуации больше, из-за трения.

ИППП можно заразиться через унитаз или другие поверхности

Это, пожалуй, один из самых распространенных мифов и страхов, который до сих пор живет в обществе. Однако инфекциями, передающимися половым путем, можно заразиться только через незащищенный генитальный контакт, а также через совместное использование секс-игрушек. Вирусы не могут долго выживать вне человеческого тела, поэтому они быстро погибают на поверхностях.

"Своевременный выход" предотвращает беременность



Используйте контрацептивы для предотвращения нежелательной беременности / Фото Unsplash

Прерывание полового акта вовремя может уменьшить вероятность наступления беременности, но этот метод не является надежным. Дело в том, что в жидкости, которая высвобождается во время секса, тоже может быть сперма. Этот "метод контрацепции" также не защитит вас от ИППП, в частности, ВИЧ, герпеса, сифилиса, гонореи или хламидиоза.

ИППП не лечатся

На самом деле часть инфекций, которые передают половым путем, можно вылечить. Всего их существует 8 видов: бактериальные инфекции сифилиса, гонорея, хламидиоз и паразитическая инфекция трихомониаз – излечимы. Другие 4 вида пока вылечить невозможно. К ним относятся гепатит B, вирус простого герпеса (ВПГ), ВИЧ и вирус папилломы человека (ВПЧ). Правда, некоторые виды ВПЧ со временем выводятся самостоятельно из организма.

ИППП можно передать только при наличии симптомов



Контрацептивы защитят от ИППП / Фото Unsplash

Это, к сожалению, также миф. Не всегда больной человек может знать об этом, ведь существуют инфекции, которые не имеют конкретной симптоматики. Именно поэтому очень важно регулярно посещать врача, сдавать анализы и использовать презервативы.

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Если нет проникающего контакта, то невозможно заразиться ИППП

Проникающий секс – не единственный способ заразиться ИППП. Оральный секс, генитальный контакт и совместное использование секс-игрушек – это прямые способы заражения вирусами. К тому же заражение возможно через кровь.