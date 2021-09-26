Межреберная невралгия – это – нейропатическая боль, вызванная повреждением, пережимом или воспалением межреберных нервов, выходящих со спинного мозга и пролегающих немного ниже ребер. Обычно такая боль сосредотачивается в плечах и распространяется в стенки грудной клетки и верхнюю часть туловища.
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Как проявляется
Межреберная невралгия проявляется в первую очередь болью в ребрах. Люди, страдающие этим типом боли, описывают ее по-разному. Одни говорят, что она – колючая и резкая, другие – что ноющая и жгучая. Еще кто-то сравнивает ее со спазмами.
Боль может "разливаться" по всей грудной клетке или распространяться со спины по направлению к груди. Иногда человек может испытывать боль по всей длине ребер. Приступы боли преимущественно эпизодические и нередко усиливаются при физической активности, в частности подъеме предметов, поворотах и скручиваниях тела, смехе, чихании и кашле.
Также этот клинический синдром может проявляться:
- болью в животе;
- повышением температуры тела;
- онемением и покалыванием;
- зудом кожи;
- болью в руках с последующим переходом на плечи.
- ограничением подвижности верхней части спины.
Когда обращаться к врачу
Этот клинический синдром может сопровождаться изнурительной болью и затрудненным дыханием. Если боль локализуется в грудной клетке или участках, которые к ней прилегают, это может быть признаком состояния, которое требует оказания пациенту неотложной медицинской помощи, в частности инфаркта миокарда.
Если почувствовали боль в области сердца, обратитесь к врачу / Фото Unsplash
Следует учитывать, что межреберная невралгия имеет похожие симптомы с такими серьезными состояниями, как компрессионные переломы позвонков, пораженных, например, остеопорозом, повреждения сердца или легких, тромбоэмболия легочной артерии, плеврит, реберный хондрит и опухоли.
Другие признаки, сигнализирующие об угрозе жизни человека:
- ощущение давления и боль в груди, которая распространяется в левую руку, плечо, охватывает всю спину, отдает в челюсть;
- откашливание/отхаркивание желто-зеленой слизи;
- ускоренное неритмичное сердцебиение;
- одышка, невозможность нормально дышать;
- резкая боль в животе или груди, усиливающая при кашле;
- дезориентация, головокружение, потеря сознания.
Почему возникает этот клинический синдром
Как правило, межреберная невралгия является результатом:
- травмирования грудной клетки (например, ее забоя или перелома ребер);
- осложнения, которое возникло в результате хирургического вмешательства, которое предусматривало открытие грудной клетки;
- вирусных инфекций, таких как герпес или опоясывающий лишай;
- защемления или воспаления межреберных нервов;
- доброкачественной или злокачественной опухоли, локализирующейся в животе или грудной клетке (при этом новообразование давит на межреберные нервы);
- стянутости или напряженности мышц грудной клетки либо спины;
- редко, но может сопровождать беременность.
Иногда межреберная невралгия не имеет очевидной причины. Если врач не сможет установить точную причину вашего состояния, диагностирует у вас идиопатическую межреберную невралгию. Термин "идиопатический" используется для патологических состояний, причина которых не поддается идентификации.
Факторы риска
Существует несколько факторов, которые повышают риски развития этого клинического синдрома. К ним относятся:
- заражение Varicella-zoster, вызывающим ветряную оспу и опоясывающий лишай;
- занятие скоростными или контактными видами спорта, (катанием на сноуборде или лыжах, игре в футбол либо борьбе);
- опасное вождение, которое увеличивает риск дорожно-транспортных происшествий и, соответственно, травматизации межреберных нервов и ребер;
- патологические состояния, вызывающие системный воспалительный процесс, в том числе артрит (воспаление суставов).
Как диагностируют межреберную невралгию
Большинство пациентов, страдающих этим клиническим синдромом не медлят с обращением к врачу, поскольку считают, что у них случился сердечный приступ или возникли другие проблемы с сердцем.
Врач может также провести дополнительные обследования, которые позволят исключить другие возможные причины боли в груди и спине (например, заболевания легких, сердца или сосудов):
- рентгенографию грудной клетки, с помощью которой можно найти источник боли (при условии, что она, конечно, дислоцируется в обследуемой области), а также выявить заболевания сердца, легких или костей;
- тест на скорость нервной проводимости, который позволяет определить, насколько велико повреждение нервов и как они сейчас функционируют;
- электромиографию, с помощью которой можно оценить мышечную ткань и нейроны, которые ею управляют;
- УЗ-исследование опорно-двигательного аппарата, которое предусматривает более глубокую визуализацию, чем ту, которую обеспечивают традиционные рентгеновские лучи и другие подобные исследования.
Если вы подвержены развитию заболеваний сердца и сосудов (гипертония, диабет, курение или отягощенный семейный анамнез), врач может предложить вам проверить состояние здоровья сердца, в частности пройти:
- нагрузочное стресс-тестирование (его также называют "беговой дорожкой"), которое поможет врачу выяснить, насколько ваше сердце эффективно справляется с нагрузками. Поскольку организм работает более интенсивно, соответственно потребляет большее количество кислорода, поэтому сердце, соответственно, должно перекачивать больше крови. Цель стресс-теста – исследовать, ухудшается ли кровоснабжение артерий, обеспечивающих работу сердца;
- электрокардиограмму – простое, безболезненное измерения электрической активности сердца,
- эхокардиографию – исследование происходит с применением звуковых волн, которые позволяют получить текущие изображения сердца и выяснить, как функционирует сердце и его клапаны;
- морфологию крови – анализ, который позволяет измерить уровень сердечных маркеров. Если он – повышен, это может свидетельствовать о проблемах с сердцем.
Как лечить
Лечение зависит от основной причины ее возникновения. В отдельных случаях симптомы могут исчезать и без лечения.
Врачи назначают обезболивающие анальгетики при невралгии / Фото Unsplash
Если межреберная невралгия возникает как осложнение после торакотомии (хирургического вмешательства, сопровождаемого открытием грудной клетки), врачи, как правило, назначают соответствующие обезболивающие анальгетики, в том числе:
- опиоиды;
- препараты для местного применения (например, капсаицин);
- противосудорожные средства;
- нестероидные противовоспалительные агенты, которые уменьшают боль и воспаление;
- электронейростимуляцию;
- трициклики, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина или селективные ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина.
Если межреберная невралгия человека обусловлена опоясывающим лишаем, врачи назначают препараты для ликвидации этой инфекции:
- кортикостероиды для системного применения;
- лекарства, уменьшающие чувствительность;
- противовирусное средство ацикловир.
Межреберную невралгию лечат также:
- блокадой межреберных нервов – больному инъекционным путем вводят анестетик или кортикостероид (обкалывают участок вокруг пораженных нервов);
- радиочастотной абляцией. Такую терапию, как правило, назначают людям, страдающим от приступов сильной боли - разрушают отдельный участок нерва, который провоцирует ее появление;
- антидепрессантами – препаратами, которые (и это доказано) помогают уменьшить или вообще устранить нейропатическую боль;
- лекарственными препаратами против нейропатической боли. Такие лекарства, как габапентин блокируют действие нервов, стимулирующих появление болевых ощущений.
- хирургическое вмешательство назначают редко.
- врач может также порекомендовать иглоукалывание, массажную терапию и йогу.
Профилактика
Чтобы предотвратить вероятность возникновения межреберной невралгии или уменьшить ее, нужно прежде всего вести здоровый образ жизни.
Что можно сделать, чтобы свести риск к минимуму
- безопасно управлять транспортным средством и пристегивать ремень безопасности.
- вакцинироваться от ветряной оспы.
- вакцинироваться от опоясывающего лишая (пациентов в возрасте от 60 лет).
- при занятиях спортом, активном отдыхе одевать защитное спортивное снаряжение, в частности шлем и щитки.
- лечить воспалительные заболевания.
Межреберная невралгия у беременных
Беременность предусматривает значительные телесные изменения, которые могут повлиять на спинномозговые нервы женщины. Одним из объяснений является то, что увеличиваясь в размере, матка может давить на брюшные ветви грудных нервов, которые пролегают в промежутках между ребрами.
Иногда межреберная невралгия появляется в период беременности / Фото Unsplash
К слову, межреберная невралгия во время беременности возникает очень редко. Если она все же появляется в период беременности, то после родов обычно исчезает, что связано с уменьшением давления на нервы.
Помните! Если боль не лечить (независимо от места, где она проявляется или причины ее происхождения), могут возникнуть осложнения:
- бессонница;
- отсутствие желание принимать еду;
- нарушения настроения, такие как тревога и депрессия.