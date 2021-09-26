Межреберная невралгия – это нейропатическая боль, вызванная повреждением, пережимом или воспалением межреберных нервов, выходящих со спинного мозга и пролегающих немного ниже ребер. Обычно такая боль сосредотачивается в плечах и распространяется в стенки грудной клетки и верхнюю часть туловища.

Это интересно Черви бывают не только дождевыми: как дети заражаются глистами, отдыхая в селе

Как проявляется

Межреберная невралгия проявляется в первую очередь болью в ребрах. Люди, страдающие этим типом боли, описывают ее по-разному. Одни говорят, что она колючая и резкая, другие что ноющая и жгучая. Еще кто-то сравнивает ее со спазмами.

Боль может "разливаться" по всей грудной клетке или распространяться со спины по направлению к груди. Иногда человек может испытывать боль по всей длине ребер. Приступы боли преимущественно эпизодические и нередко усиливаются при физической активности, в частности подъеме предметов, поворотах и скручиваниях тела, смехе, чихании и кашле.

Также этот клинический синдром может проявляться:

  • болью в животе;
  • повышением температуры тела;
  • онемением и покалыванием;
  • зудом кожи;
  • болью в руках с последующим переходом на плечи.
  • ограничением подвижности верхней части спины.

Когда обращаться к врачу

Этот клинический синдром может сопровождаться изнурительной болью и затрудненным дыханием. Если боль локализуется в грудной клетке или участках, которые к ней прилегают, это может быть признаком состояния, которое требует оказания пациенту неотложной медицинской помощи, в частности инфаркта миокарда.

Если почувствовали боль в области сердца, обратитесь к врачу / Фото Unsplash

Следует учитывать, что межреберная невралгия имеет похожие симптомы с такими серьезными состояниями, как компрессионные переломы позвонков, пораженных, например, остеопорозом, повреждения сердца или легких, тромбоэмболия легочной артерии, плеврит, реберный хондрит и опухоли.

Другие признаки, сигнализирующие об угрозе жизни человека:

  • ощущение давления и боль в груди, которая распространяется в левую руку, плечо, охватывает всю спину, отдает в челюсть;
  • откашливание/отхаркивание желто-зеленой слизи;
  • ускоренное неритмичное сердцебиение;
  • одышка, невозможность нормально дышать;
  • резкая боль в животе или груди, усиливающая при кашле;
  • дезориентация, головокружение, потеря сознания.

Почему возникает этот клинический синдром

Как правило, межреберная невралгия является результатом:

  • травмирования грудной клетки (например, ее забоя или перелома ребер);
  • осложнения, которое возникло в результате хирургического вмешательства, которое предусматривало открытие грудной клетки;
  • вирусных инфекций, таких как герпес или опоясывающий лишай;
  • защемления или воспаления межреберных нервов;
  • доброкачественной или злокачественной опухоли, локализирующейся в животе или грудной клетке (при этом новообразование давит на межреберные нервы);
  • стянутости или напряженности мышц грудной клетки либо спины;
  • редко, но может сопровождать беременность.

Иногда межреберная невралгия не имеет очевидной причины. Если врач не сможет установить точную причину вашего состояния, диагностирует у вас идиопатическую межреберную невралгию. Термин "идиопатический" используется для патологических состояний, причина которых не поддается идентификации.

Факторы риска

Существует несколько факторов, которые повышают риски развития этого клинического синдрома. К ним относятся:

  • заражение Varicella-zoster, вызывающим ветряную оспу и опоясывающий лишай;
  • занятие скоростными или контактными видами спорта, (катанием на сноуборде или лыжах, игре в футбол либо борьбе);
  • опасное вождение, которое увеличивает риск дорожно-транспортных происшествий и, соответственно, травматизации межреберных нервов и ребер;
  • патологические состояния, вызывающие системный воспалительный процесс, в том числе артрит (воспаление суставов).

Как диагностируют межреберную невралгию

Большинство пациентов, страдающих этим клиническим синдромом не медлят с обращением к врачу, поскольку считают, что у них случился сердечный приступ или возникли другие проблемы с сердцем.

Врач может также провести дополнительные обследования, которые позволят исключить другие возможные причины боли в груди и спине (например, заболевания легких, сердца или сосудов):

  • рентгенографию грудной клетки, с помощью которой можно найти источник боли (при условии, что она, конечно, дислоцируется в обследуемой области), а также выявить заболевания сердца, легких или костей;
  • тест на скорость нервной проводимости, который позволяет определить, насколько велико повреждение нервов и как они сейчас функционируют;
  • электромиографию, с помощью которой можно оценить мышечную ткань и нейроны, которые ею управляют;
  • УЗ-исследование опорно-двигательного аппарата, которое предусматривает более глубокую визуализацию, чем ту, которую обеспечивают традиционные рентгеновские лучи и другие подобные исследования.

Если вы подвержены развитию заболеваний сердца и сосудов (гипертония, диабет, курение или отягощенный семейный анамнез), врач может предложить вам проверить состояние здоровья сердца, в частности пройти:

  • нагрузочное стресс-тестирование (его также называют "беговой дорожкой"), которое поможет врачу выяснить, насколько ваше сердце эффективно справляется с нагрузками. Поскольку организм работает более интенсивно, соответственно потребляет большее количество кислорода, поэтому сердце, соответственно, должно перекачивать больше крови. Цель стресс-теста исследовать, ухудшается ли кровоснабжение артерий, обеспечивающих работу сердца;
  • электрокардиограмму простое, безболезненное измерения электрической активности сердца,
  • эхокардиографию исследование происходит с применением звуковых волн, которые позволяют получить текущие изображения сердца и выяснить, как функционирует сердце и его клапаны;
  • морфологию крови анализ, который позволяет измерить уровень сердечных маркеров. Если он повышен, это может свидетельствовать о проблемах с сердцем.

Как лечить

Лечение зависит от основной причины ее возникновения. В отдельных случаях симптомы могут исчезать и без лечения.

Врачи назначают обезболивающие анальгетики при невралгии / Фото Unsplash

Если межреберная невралгия возникает как осложнение после торакотомии (хирургического вмешательства, сопровождаемого открытием грудной клетки), врачи, как правило, назначают соответствующие обезболивающие анальгетики, в том числе:

  • опиоиды;
  • препараты для местного применения (например, капсаицин);
  • противосудорожные средства;
  • нестероидные противовоспалительные агенты, которые уменьшают боль и воспаление;
  • электронейростимуляцию;
  • трициклики, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина или селективные ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина.

Если межреберная невралгия человека обусловлена ​​опоясывающим лишаем, врачи назначают препараты для ликвидации этой инфекции:

  • кортикостероиды для системного применения;
  • лекарства, уменьшающие чувствительность;
  • противовирусное средство ацикловир.

Межреберную невралгию лечат также:

  • блокадой межреберных нервов больному инъекционным путем вводят анестетик или кортикостероид (обкалывают участок вокруг пораженных нервов);
  • радиочастотной абляцией. Такую терапию, как правило, назначают людям, страдающим от приступов сильной боли - разрушают отдельный участок нерва, который провоцирует ее появление;
  • антидепрессантами препаратами, которые (и это доказано) помогают уменьшить или вообще устранить нейропатическую боль;
  • лекарственными препаратами против нейропатической боли. Такие лекарства, как габапентин блокируют действие нервов, стимулирующих появление болевых ощущений.
  • хирургическое вмешательство назначают редко.
  • врач может также порекомендовать иглоукалывание, массажную терапию и йогу.

Профилактика

Чтобы предотвратить вероятность возникновения межреберной невралгии или уменьшить ее, нужно прежде всего вести здоровый образ жизни.

Что можно сделать, чтобы свести риск к минимуму

  • безопасно управлять транспортным средством и пристегивать ремень безопасности.
  • вакцинироваться от ветряной оспы.
  • вакцинироваться от опоясывающего лишая (пациентов в возрасте от 60 лет).
  • при занятиях спортом, активном отдыхе одевать защитное спортивное снаряжение, в частности шлем и щитки.
  • лечить воспалительные заболевания.

Межреберная невралгия у беременных

Беременность предусматривает значительные телесные изменения, которые могут повлиять на спинномозговые нервы женщины. Одним из объяснений является то, что увеличиваясь в размере, матка может давить на брюшные ветви грудных нервов, которые пролегают в промежутках между ребрами.

Иногда межреберная невралгия появляется в период беременности / Фото Unsplash

К слову, межреберная невралгия во время беременности возникает очень редко. Если она все же появляется в период беременности, то после родов обычно исчезает, что связано с уменьшением давления на нервы.

Помните! Если боль не лечить (независимо от места, где она проявляется или причины ее происхождения), могут возникнуть осложнения:

  • бессонница;
  • отсутствие желание принимать еду;
  • нарушения настроения, такие как тревога и депрессия.