Межреберная невралгия – это – нейропатическая боль, вызванная повреждением, пережимом или воспалением межреберных нервов, выходящих со спинного мозга и пролегающих немного ниже ребер. Обычно такая боль сосредотачивается в плечах и распространяется в стенки грудной клетки и верхнюю часть туловища.

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Как проявляется

Межреберная невралгия проявляется в первую очередь болью в ребрах. Люди, страдающие этим типом боли, описывают ее по-разному. Одни говорят, что она – колючая и резкая, другие – что ноющая и жгучая. Еще кто-то сравнивает ее со спазмами.

Боль может "разливаться" по всей грудной клетке или распространяться со спины по направлению к груди. Иногда человек может испытывать боль по всей длине ребер. Приступы боли преимущественно эпизодические и нередко усиливаются при физической активности, в частности подъеме предметов, поворотах и скручиваниях тела, смехе, чихании и кашле.

Также этот клинический синдром может проявляться:

болью в животе;

повышением температуры тела;

онемением и покалыванием;

зудом кожи;

болью в руках с последующим переходом на плечи.

ограничением подвижности верхней части спины.

Когда обращаться к врачу

Этот клинический синдром может сопровождаться изнурительной болью и затрудненным дыханием. Если боль локализуется в грудной клетке или участках, которые к ней прилегают, это может быть признаком состояния, которое требует оказания пациенту неотложной медицинской помощи, в частности инфаркта миокарда.

Если почувствовали боль в области сердца, обратитесь к врачу / Фото Unsplash

Следует учитывать, что межреберная невралгия имеет похожие симптомы с такими серьезными состояниями, как компрессионные переломы позвонков, пораженных, например, остеопорозом, повреждения сердца или легких, тромбоэмболия легочной артерии, плеврит, реберный хондрит и опухоли.

Обратите внимание! Если вы или кто-то из ваших близких жалуется на сильную боль, возникшую внезапно, как можно скорее обратитесь за профессиональной помощью!

Другие признаки, сигнализирующие об угрозе жизни человека:

ощущение давления и боль в груди, которая распространяется в левую руку, плечо, охватывает всю спину, отдает в челюсть;

откашливание/отхаркивание желто-зеленой слизи;

ускоренное неритмичное сердцебиение;

одышка, невозможность нормально дышать;

резкая боль в животе или груди, усиливающая при кашле;

дезориентация, головокружение, потеря сознания.

Почему возникает этот клинический синдром

Как правило, межреберная невралгия является результатом:

травмирования грудной клетки (например, ее забоя или перелома ребер);

осложнения, которое возникло в результате хирургического вмешательства, которое предусматривало открытие грудной клетки;

вирусных инфекций, таких как герпес или опоясывающий лишай;

защемления или воспаления межреберных нервов;

доброкачественной или злокачественной опухоли, локализирующейся в животе или грудной клетке (при этом новообразование давит на межреберные нервы);

стянутости или напряженности мышц грудной клетки либо спины;

редко, но может сопровождать беременность.

Иногда межреберная невралгия не имеет очевидной причины. Если врач не сможет установить точную причину вашего состояния, диагностирует у вас идиопатическую межреберную невралгию. Термин "идиопатический" используется для патологических состояний, причина которых не поддается идентификации.

Факторы риска

Существует несколько факторов, которые повышают риски развития этого клинического синдрома. К ним относятся:

заражение Varicella-zoster, вызывающим ветряную оспу и опоясывающий лишай;

занятие скоростными или контактными видами спорта, (катанием на сноуборде или лыжах, игре в футбол либо борьбе);

опасное вождение, которое увеличивает риск дорожно-транспортных происшествий и, соответственно, травматизации межреберных нервов и ребер;

патологические состояния, вызывающие системный воспалительный процесс, в том числе артрит (воспаление суставов).

Как диагностируют межреберную невралгию

Большинство пациентов, страдающих этим клиническим синдромом не медлят с обращением к врачу, поскольку считают, что у них случился сердечный приступ или возникли другие проблемы с сердцем.

Физический осмотр является важной составляющей диагностики межреберной невралгии. Он предусматривает осмотр участков, где располагаются межреберные нервы. Болезненные ощущения, возникающие при легком нажатии, помогут оценить степень боли.

Врач может также провести дополнительные обследования, которые позволят исключить другие возможные причины боли в груди и спине (например, заболевания легких, сердца или сосудов):

рентгенографию грудной клетки, с помощью которой можно найти источник боли (при условии, что она, конечно, дислоцируется в обследуемой области), а также выявить заболевания сердца, легких или костей;

тест на скорость нервной проводимости, который позволяет определить, насколько велико повреждение нервов и как они сейчас функционируют;

электромиографию, с помощью которой можно оценить мышечную ткань и нейроны, которые ею управляют;

УЗ-исследование опорно-двигательного аппарата, которое предусматривает более глубокую визуализацию, чем ту, которую обеспечивают традиционные рентгеновские лучи и другие подобные исследования.

Если вы подвержены развитию заболеваний сердца и сосудов (гипертония, диабет, курение или отягощенный семейный анамнез), врач может предложить вам проверить состояние здоровья сердца, в частности пройти:

нагрузочное стресс-тестирование (его также называют "беговой дорожкой"), которое поможет врачу выяснить, насколько ваше сердце эффективно справляется с нагрузками. Поскольку организм работает более интенсивно, соответственно потребляет большее количество кислорода, поэтому сердце, соответственно, должно перекачивать больше крови. Цель стресс-теста – исследовать, ухудшается ли кровоснабжение артерий, обеспечивающих работу сердца;

исследовать, ухудшается ли кровоснабжение артерий, обеспечивающих работу сердца; электрокардиограмму – простое, безболезненное измерения электрической активности сердца,

простое, безболезненное измерения электрической активности сердца, эхокардиографию – исследование происходит с применением звуковых волн, которые позволяют получить текущие изображения сердца и выяснить, как функционирует сердце и его клапаны;

исследование происходит с применением звуковых волн, которые позволяют получить текущие изображения сердца и выяснить, как функционирует сердце и его клапаны; морфологию крови – анализ, который позволяет измерить уровень сердечных маркеров. Если он – повышен, это может свидетельствовать о проблемах с сердцем.

Как лечить

Лечение зависит от основной причины ее возникновения. В отдельных случаях симптомы могут исчезать и без лечения.

Врачи назначают обезболивающие анальгетики при невралгии / Фото Unsplash

Если межреберная невралгия возникает как осложнение после торакотомии (хирургического вмешательства, сопровождаемого открытием грудной клетки), врачи, как правило, назначают соответствующие обезболивающие анальгетики, в том числе:

опиоиды;

препараты для местного применения (например, капсаицин);

противосудорожные средства;

нестероидные противовоспалительные агенты, которые уменьшают боль и воспаление;

электронейростимуляцию;

трициклики, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина или селективные ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина.

Если межреберная невралгия человека обусловлена ​​опоясывающим лишаем, врачи назначают препараты для ликвидации этой инфекции:

кортикостероиды для системного применения;

лекарства, уменьшающие чувствительность;

противовирусное средство ацикловир.

Межреберную невралгию лечат также:

блокадой межреберных нервов – больному инъекционным путем вводят анестетик или кортикостероид (обкалывают участок вокруг пораженных нервов);

больному инъекционным путем вводят анестетик или кортикостероид (обкалывают участок вокруг пораженных нервов); радиочастотной абляцией. Такую терапию, как правило, назначают людям, страдающим от приступов сильной боли - разрушают отдельный участок нерва, который провоцирует ее появление;

антидепрессантами – препаратами, которые (и это доказано) помогают уменьшить или вообще устранить нейропатическую боль;

препаратами, которые (и это доказано) помогают уменьшить или вообще устранить нейропатическую боль; лекарственными препаратами против нейропатической боли. Такие лекарства, как габапентин блокируют действие нервов, стимулирующих появление болевых ощущений.

хирургическое вмешательство назначают редко.

врач может также порекомендовать иглоукалывание, массажную терапию и йогу.

Внимание! Эти методы следует применять в сочетании с традиционным лечением, а не как отдельную терапию или как заменитель традиционной.

Профилактика

Чтобы предотвратить вероятность возникновения межреберной невралгии или уменьшить ее, нужно прежде всего вести здоровый образ жизни.

Что можно сделать, чтобы свести риск к минимуму

безопасно управлять транспортным средством и пристегивать ремень безопасности.

вакцинироваться от ветряной оспы.

вакцинироваться от опоясывающего лишая (пациентов в возрасте от 60 лет).

при занятиях спортом, активном отдыхе одевать защитное спортивное снаряжение, в частности шлем и щитки.

лечить воспалительные заболевания.

Межреберная невралгия у беременных

Беременность предусматривает значительные телесные изменения, которые могут повлиять на спинномозговые нервы женщины. Одним из объяснений является то, что увеличиваясь в размере, матка может давить на брюшные ветви грудных нервов, которые пролегают в промежутках между ребрами.

Иногда межреберная невралгия появляется в период беременности / Фото Unsplash

К слову, межреберная невралгия во время беременности возникает очень редко. Если она все же появляется в период беременности, то после родов обычно исчезает, что связано с уменьшением давления на нервы.

Течение межреберной невралгии у каждого человека индивидуально. Только врач может лучше объяснить, чего пациенту нужно ожидать и какое лечение может ему помочь.

Помните! Если боль не лечить (независимо от места, где она проявляется или причины ее происхождения), могут возникнуть осложнения: