Каждая пятая смерть из-за еды: Украина возглавила европейский рейтинг

Правильное питание – это не только о хорошем самочувствии и фигуре, но и о вашем здоровье и жизни. В 2019 году Украина возглавила европейский рейтинг по смертности от неправильного питания.

В течение 1990 – 2016 годов ученые Йенского университета имени Фридриха Шиллера по заказу ВОЗ провели масштабное исследование и проанализировали данные о смертности населения 51 страны европейского региона. Результаты неутешительны, ведь Украина была первой в списке смертей, вызванных неправильным питанием. Врач-диетолог Оксана Скитылинская рассказала, как можно привлечь население перейти на здоровую пищу.

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Как перевести украинцев на здоровое питание

Из-за вредной пищи в мире умирает каждый 5 человек. Это происходит потому, что неправильное питание часто приводит к смертельным заболеваниям, в частности сердечно-сосудистым, аутоиммунным и онкозаболеваниям. Пандемия COVID-19 только способствует этому, ведь люди чаще страдают из-за стресса и депрессий, которые заедают вредной пищей.



Нужно делать акцент на здоровой пище / Фото Unsplash

К сожалению, об этой проблеме говорят очень редко, а образование в этом плане очень слабое. По мнению диетолога, необходимо актуализировать эту тему в обществе, но говорить нужно очень осторожно, без запретов и навязываний, которые вызовут только сопротивление населения. Она также отмечает, что важно добавлять в обыденность рекламу здоровой пищи, привлекать людей к правильному питанию и активному образу жизни. вместе с тем следует исключить пропаганду вредной пищи.

Человек уже родился с любовью к сладкому. Материнское молоко содержит молочный сахар и память об этом сладком остается навсегда. Мы любим сладкое. Поэтому нужно больше проводить качественных информационных кампаний, чтобы пропагандировать здоровое питание и запрещать рекламу нездоровой пищи,

– объясняет Оксана Скиталинская.

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Нужно приучать к правильному питанию с детства / Фото Unsplash

Важно соблюдать правильный рацион с детства, поэтому родители должны следить за тем, чем они кормят свое чадо. Также в школьных столовых не должно быть вредной пищи. Дети должны пить натуральные соки, есть фрукты и овощи: груша или банан отлично заменят круассан с начинкой.