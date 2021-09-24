Эти продукты помогут восстановить волосы: полезная подборка

Полноценный уход за волосами требует не только специальных масок и масел. Восстановить секущиеся кончики и укрепить волосы можно с помощью правильного питания.

Сбалансированное питание, употребление жиров, белков и углеводов положительно влияет не только на общее состояние организма, но и на волосы, в частности. Здорово 24 делятся списком продуктов, которые стоит употреблять, чтобы улучшить волосы.

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Что следует есть, чтобы восстановить волосы

Организм человека устроен так, что он способен усваивать витамины и минералы, полученные с пищей. Что следует есть, чтобы улучшить состояние волос, рассказываем далее.



Какие продукты следует есть, чтобы восстановить волосы / Фото Unsplash

Лосось

Жирные кислоты омега-3, белки, витамин В12 и железо можно получить, периодически употребляя лосось. Железа в этом списке является важнейшим для волос, ведь этот элемент стимулирует деление клеток, что ускоряет рост. Важно вовремя выявить дефицит этого полезного витамина и, по рекомендации врача, начать принимать препараты железа.

Зеленые овощи



В брокколи много витамина А / Фото Unsplash

Темно-зеленые овощи, а именно шпинат, брокколи, огурцы и другие, содержат в своем составе много витамина А, который необходим для выполнения иммунной функции и дифференцировки клеток. Также в составе есть витамин С, который способствует лучшему усвоению железа в организме.

Бобовые

Фасоль и чечевица – это настоящие источники питательных веществ. Они обеспечивают организм нужными для роста волос белками, железом, цинком и биотином.

Орехи



Орехи содержат много витаминов / Фото Unsplash

Почти все виды орехов полезны и принесут вашему организму много питательных веществ. В частности, рекомендуем обратить внимание на бразильские орехи, которые содержат много селена – минерала, который способен положительно влиять на здоровье кожи головы. Грецкие орехи также принесут немало пользы, в частности насытят организм альфа-линолевой кислотой, омега-3 и цинком.

Цельнозерновой хлеб и каши

Часто потерю волос связывают с недостатком некоторых витаминов. Чтобы предупредить нежелательное выпадение, следует употреблять хлеб и каши. Они богаты цинком, железом и витаминами группы B.

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Морковь



Морковь полезна не только для глаз / Фото Unsplash

Морковь полезна не только для зрения, но и для волос. Это настоящий кладезь витамина А, который способствует росту и делению клеток, в том числе и волосяного фолликула.