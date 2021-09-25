Как заподозрить, что слизистая вашего желудка и/или двенадцатиперстной кишки – повреждены? Как диагностируют и лечат этот недуг? Попробуем ответить на эти вопросы в этой статье.

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Что такое язва

Это – не что иное, как отсутствие слизистой в той или иной области желудочно-кишечного тракта, что является следствием чрезмерного выделения кислого желудочного сока, фактически "выжигающего" слизистую. Такой дефект со временем может привести к воспалению и даже некрозу.

Язва поражает 5 – 10% населения / Фото Pexels

Язвы чаще всего располагаются в луковицах двенадцатиперстной кишки или желудка. Реже – в нижнем отделе пищевода и нижнем изгибе двенадцатиперстной кишки. Но в целом могут появляться везде, куда только способны попасть кислые соки.

Язвенная болезнь: как часто встречается

Это – заболевание, которое гастроэнтерологи диагностируют, пожалуй, чаще других. Обычно – у лиц старше 50 лет. Хотя случается, что обнаруживают... даже у детей (преимущественно у тех, чьи родители курят).

По подсчетам ученых, язва поражает 5 – 10% населения, однако в последние годы наблюдается некоторое снижение уровня заболеваемости. Почему? Читайте дальше.

Каковы причины появления этого недуга

К основным причинам относятся:

воспаление слизистой оболочки желудка (гастрит), вызванный бактерией Helicobacter pylori (это - еще одна причина, почему следует регулярно мыть руки с мылом);

генетическая предрасположенность;

длительный прием противовоспалительных, жаропонижающих и обезболивающих препаратов (нестероидных противовоспалительных), например, аспирина;

чрезмерное употребление алкоголя;

курение;

стрессы;

нездоровое питание;

синдром Золлингера-Эллисона, который характеризуется избыточной секрецией гормона гастрина.

В 2005 году двое австралийских ученых были удостоены Нобелевской премии по медицине за прорыв в лечении язвенной болезни желудка. 23 года перед тем эти же ученые открыли бактерию Helicobacter pylori, которая вызывает гастрит, а впоследствии – приводит к появлению язв на воспаленной слизистой. Раньше врачи считали, что язвенная болезнь является следствием постоянных стрессов и нездорового образа жизни.

Медики предполагают, что эта бактерия "населяет" желудки... 50% населения планеты, но значительная часть инфицированных не имеет никаких признаков заболевания и только у небольшой части развивается настоящая язвенная болезнь. А некоторые исследователи осмеливаются даже утверждать, что эта бацилла защищает... от рассеянного склероза (Kermode et al., 2015)!

Инфицироваться ею просто – достаточно поесть из посуды больного (воспользоваться его ложкой или вилкой, если она толком не помыта) или поцеловавшись с ним. Разовьется ли болезнь, во многом зависит от защитных способностей слизистой желудка и уровня рН желудочных соков.

Язва вызывает регулярное появление жгучей боли / Фото Pexels

Примерно в 20% случаев врачи имеют дело с т. н. идиопатическими язвами. Это – те, которые не вызваны инфицированием бактерией Helicobacter pylori или приемом нестероидных противовоспалительных средств (Charpignon et al., 2013). Вероятной причиной является нарушение баланса факторов, которые влияют на целостность слизистой оболочки желудка, что может включать в себя стресс, вирусные инфекции и прием нестероидных препаратов.

Симптомы язвы

В начале язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки может иметь бессимптомное течение. Но по мере увеличения язв, пациенты могут жаловаться на:

регулярное появление жгучей, давящей боли, которая усиливается натощак и облегчается после приема пищи (но может возвращаться уже даже через несколько минут после трапезы), обильного питья (жидкость разводит желудочные соки) или лекарств, которые нейтрализуют действие соляной кислоты. Такая боль может беспокоить человека неделями, месяцами и даже годами, однако она не является единственным диагностическим критерием;

"подсасывание" в области желудка (преимущественно по утрам);

изжогу;

нарушение пищеварения;

тошноту и рвоту;

запоры;

усталость;

потерю веса и аппетита;

отрыжку и метеоризм.

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Когда необходимо обратиться к врачу

К язвенной болезни нельзя относиться легкомысленно, поскольку она может приводить к ряду опасных осложнений. Люди, которые жалуются на хронические боли в животе или имеют другие симптомы, позволяющие заподозрить язву, должны немедленно обратиться к семейному врачу и убедиться, что это – не язвенная болезнь и исключить другие возможные проблемы со здоровьем.

Симптомы, которые требуют немедленного медицинского вмешательства (госпитализации больного):

очень сильная, постоянная боль в животе, которая сопровождается напряжением мышц;

в рвотных массах присутствуют примеси крови, рвота "кофейной гущей", подозрительно темная рвота;

снижение артериального давления с одновременной сильной слабостью и чрезмерной потливостью;

присутствие крови в кале, дегтеобразный стул;

потеря сознания;

проблемы с дыханием.

В отдельных случаях в ходе оперативного вмешательства участки с язвами удаляют, подтянув на их место здоровые ткани. Иногда приходится перерезать нерв, который контролирует продукцию желудочного сока.

Как диагностируют заболевание

Ключевым исследованием, которое проводится с целью диагностики язвы, является эндоскопическое исследование, то есть стандартная гастроскопия. Через рот пациента врач вводит специальный прибор. Пройдя ним через пищевод, эндоскопист может добраться к желудку и осмотреть слизистую этого органа.

Благодаря проведенной гастроскопии специалист может подтвердить наличие этой болезни у пациента, а также дополнительно выявить наличие бактерии Helicobacter pylori (с помощью уреазного теста или бакпосева) и взять образцы тканей для дальнейшего проведения гистопатологического исследования, чтобы исключить наличие раковых заболеваний.

Для выявления Helicobacter pylori существуют и неинвазивные тесты:

13C-уреазный дыхательный тест (базируется на способности бактерии гидролизовать мочевину на аммиак и углекислый газ);

тест на определение антигена Helicobacter pylori в кале;

анализ крови на антитела к бактерии.

Но даже если у вас и обнаружили этот патоген, это не значит, что у вас автоматически есть язва. Если же у вас все же ее диагностируют, при проведении надлежащей терапии, изменениях в диете и ежедневных привычках, можно не только хорошо пролечить существующие изменения слизистой желудка, но и предупредить появление новых!

Как лечат это заболевание

На сегодняшний день основным методом лечения язвы желудка и двенадцатиперстной кишки у инфицированных Helicobacter pylori пациентов является эрадикация (уничтожение) возбудителя с помощью многоэтапной антибиотикотерапии. Также больному назначают препараты, уменьшающие секрецию желудочной кислоты – ингибиторы протонной помпы, такие как омепразол, пантапразол, эзомепразол или лансопразол.

Helicobacter pylori уничтожают многоэтапной антибиотикотерапией / Фото Unsplash

Симптоматическое лечение заключается в приеме лекарственных препаратов, нейтрализующих действие желудочного сока. Это – различные комбинации кальция, алюминия, магния и альгиновой кислоты либо блокаторы Н2-рецепторов гистамина (ранитидин, фамотидин). Но применяется они сейчас относительно реже.

Помните, что все лекарства следует применять в соответствии с рекомендациями лечащего врача.

Пациентам с язвенной болезнью важно соблюдать несколько правил:

принимайте медикаменты, которые назначил вам врач и придерживайтесь диеты, которую он вам рекомендовал;

не пропускайте приемов пищи;

отдавайте предпочтение продуктам, которые легко усваиваются;

избегайте пищи, которая вызывает дискомфортные ощущения;

откажитесь от курения и употребления алкоголя;

избегайте приема нестероидных противовоспалительных средств.

Соблюдение соответствующей диеты является важным не только для профилактики этого заболевания, но и облегчения ее течения.

Прежде всего рекомендуется исключить из меню такие потенциально вредные вещества как алкоголь и кофеин в виде крепкого кофе и чая. В то же время следует увеличить потребление овощей и фруктов, обогащенных антиоксидантами, которые обладают противовоспалительными свойствами, подавляют секрецию желудочного сока и активно защищают эпителиальные клетки слизистой оболочки. Результаты некоторых исследований позволяют утверждать, что диету с большим количеством овощей и фруктов можно считать даже формой лечения язвы (Harsha et al., 2017).

Ешьте продукты, обогащенные клетчаткой, цинком и селеном / Фото Unsplash

Желательно потреблять как можно больше продуктов, обогащенных клетчаткой, витамином С, цинком и селеном, в том числе устрицы, бразильский орех и некоторые виды рыбы, например тунец или палтус. Многообещающим потенциалом обладают также продукты с содержанием пробиотиков, такие как йогурт, кефир, квашеная капуста и кимчи (корейский вариант нашей квашеной капусты, но более острый). Ученые доказали, что бактерии Lactobacillus salivarus и L. Johnsonii успешно борются с H. pylori в желудке (Khoder et al., 2016).

Естественные методы лечения язвенной болезни желудка

отказ от алкоголя, кофе, курения сигарет, приема обезболивающих лекарств,

большее количество овощей и фруктов в рационе,

пробиотики штамма Lactobacillus,

красный корейский женьшень,

чеснок,

куркума,

имбирь,

зеленый чай.

А как насчет народной медицины

Использование лечебных трав для лечения заболеваний пищеварительной системы – старо как мир, а язва желудка существовала еще до того, как человечество научилось ее диагностировать. Оказывается, что натуральные способы лечения, которые люди применяли интуитивно (чаще всего – методом проб и ошибок) в течение сотен лет, довольно эффективны и сегодня. Более того, некоторые из них имеют хороший потенциал стать основой для новейших препаратов от язвенной болезни!

Популярной травяной добавкой, например, является корейский красный женьшень, который обладает мощными противовоспалительными свойствами и помогает уничтожить H. pylori (Meshram et al., 2015). К сожалению, несмотря на доказанную эффективность, применять его длительное время нельзя. К противопоказаниям также относятся:

артериальная гипертензия;

заболевания вен;

беременность.

Для украинцев более привычным натуральным средством лечения язвы является чеснок, который, будучи сильным антиоксидантом, уменьшает воспаление в желудке (Mital et al., 2017). Однако он несовместим с некоторыми медикаментами, поэтому предварительно не помешает проконсультироваться с врачом.

Куркума обладает противовоспалительными свойствами / Фото Unsplash

Еще один действенный способ – куркума, которая не имеет побочных эффектов и, по мнению многих ученых, подавляет активность белков, вызывающих воспаление (вследствие присутствия H. pylori в желудке) (Tuorkey et al., 2009).

К корешкам-"антидотам" можно отнести также имбирь горький (или, как его называют, "шишковидный") или имбирь аптечный ("лекарственный" либо "настоящий"). Последний считается несколько менее эффективным. Эти ароматные корешки помогают уменьшить площадь дефектов слизистой оболочки желудка (Sripramote et al., 2003).

В конце концов, стоит вспомнить также и о настойках и добавках китайского зеленого чая, которые не только обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, но и улучшают состояние микрофлоры пищеварительной системы и даже предупреждают некроз тканей! (Nawab, 2015).

Обратите внимание! Если вы лечите язву народными методами (даже если при этом придерживаетесь соответствующей диеты), ситуация в любой момент может выйти из-под контроля. Будьте бдительны!

Какими осложнениями грозит болезнь

Нелеченная язва имеет тенденцию к постоянному прогрессированию, что означает не только усиление симптомов, но и возможные осложнения для здоровья. Жизни угрожает редко, но при запущенной форме может привести к перфорации, когда в стенке желудка или тонкой кишки образуется отверстие, через которое желудочный сок может просачиваться в брюшную полость. Такая ситуация требует неотложного хирургического вмешательства.

Кроме того, язва желудка может проникнуть глубоко в сосуды и вызвать внутреннее кровотечение.

Также может случиться, что в результате прогрессирования болезни выход из желудка в двенадцатиперстную кишку набухнет, заблокировав содержание пищеварительного тракта. В результате возникнет непроходимость, которая без оперативного вмешательства может привести к серьезной интоксикации организма и даже смерти больного!