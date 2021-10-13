Хрустящая брюссельская капуста в духовке: как приготовить вкусную закуску

Брюссельская капуста станет хрустящей и вкусной, если ее приготовить в духовке. Добавьте сыра и специй и наслаждайтесь полезной закуской.

Для приготовления этого блюда вам понадобится 25 минут и лишь несколько ингредиентов. Подробный рецепт читайте далее в нашем материале.

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Как приготовить хрустящую брюссельскую капусту



Какая вкуснятина / Фото Unsplash

Ингредиенты

700 граммов брюссельской капусты;

2 столовые ложки оливкового масла;

2 столовые ложки тертого сыра;

2 чайные ложки приправ;

цедра 1 лимона.

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Способ приготовления



Вкусная и полезная закуска / Фото Unsplash

Шаг 1. Наберите воду в большую кастрюлю, добавьте соли и доведите до кипения. Тогда поместите туда брюссельскую капусту, убавьте огонь и продолжайте варить в течение 8 – 10 минут до готовности. За это время наберите в другую кастрюлю ледяную воду (можете добавить лед). Слейте горячую жидкость и погрузите капусту в холодную. После того, как капуста остынет, выньте ее на чистое полотенце и просушите.

Шаг 2. Форму для запекания натрите маслом и выложите капусту. Сверху примните ростки дном стакана, чтобы они стали открытыми. Разогрейте духовку до 200 градусов и готовьте капусту в течение 10 минут.

Шаг 3. За это время натрите сыр, цедру 1 лимона и смешайте все со специями. Аккуратно переверните ростки, посыпьте приправами и выпекайте еще 5 минут.