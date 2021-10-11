Газированные напитки без сахара: могут ли они стать причиной лишнего веса
Источник:Українська Правда
Обычно люди, придерживающиеся правильного питания, выбирают напитки с низким содержанием подсластителей или без сахара. Но на самом деле полезны ли так называемые напитки "zero sugar".
Здорово 24 рассказывают о результатах исследований газированных напитков без сахара. Об их пользе и вреде читайте далее в нашем материале.
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Полезны ли газированные напитки без сахара
Искусственные подсластители провоцируют голод
Замена сахара подсластителями не всегда будет полезной для вас. Ведь такие добавки приводят к желанию есть больше вредной сладкой пищи. Поэтому все калории, которые вы "сэкономили" выпив диетический напиток, вы впоследствии захотите компенсировать продуктом.
Газированные напитки без сахара вредны / Фото Unsplash
Ученые из Университета Южной Калифорнии провели исследование и изучили свойства искусственного заменителя сахара – сукралози. Люди пили 300 миллилитров напитков с подсластителями или обычных напитков с сахаром. После этого их мозг исследовали с помощью МРТ и изучали чувство голода. Ученые пришли к выводу, что жидкости с сукралозой вызывают значительно сильнее чувства голода среди женщин и людей с лишним весом, чем напитки, содержащие обычный сахар.
Наш мозг достаточно умен и его трудно сбить с толку. Когда мозг видит, что вы употребили очень сладкую пищу или напиток без калорий, он ищет калорийную пищу с сахаром, чтобы компенсировать это отсутствие,
– объясняет Мишель Рутенштейн, кардиолог и диетолог.
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Чем опасны газированные напитки
Cola zero на самом деле не очень полезная / Фото Unsplash
В одном из исследований, проведенном 8 лет назад, обнаружили связь между "диетическими" напитками с подсластителями и лишним весом. Ученые пришли к выводу, что люди, которые в течение недели потребляли более 20 бутылок диетического напитка с искусственными подсластителями, имели вдвое больший риск лишнего веса.
К тому же газированные напитки с заменителями сахара могут приводить к:
- порчи эмали зубов;
- развития диабета 2 типа, особенно среди женщин;
- изменения микрофлоры кишечника и регуляции инсулина.
Поэтому диетическая "кола" не имеет питательной ценности для организма, а может только нанести вред и привести к лишнему весу. Рекомендуем заменить такие напитки на чай или ароматизированную воду.