Дженнифер Лопес рассказала о своем похудении: преимущества и недостатки звездной диеты

Мировые знаменитости постоянно находятся под прицелом камер, а, следовательно, изрядно заботятся о своем внешнем виде и фигуре. Чтобы достичь идеальных пропорций, они занимаются спортом и соблюдают правильный рацион.

Своими секретами похудения поделилась Дженнифер Лопес, которая делает акцент на полезных продуктах и ​​большом количестве жидкости. О преимуществах и недостатках ее питания рассказываем в нашем материале.

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Секреты похудения Дженнифер Лопес

Особая диета Дженнифер Лопес направлена ​​на то, чтобы помочь ей оставаться в форме, чувствовать себя здоровой и сильной. Ее яркий образ жизни и выступления требуют большого количества энергии, которую она черпает из питания. В приоритете полезные свежие продукты, богатые питательными веществами. Знаменитость наполняет свой рацион листовой зеленью, нежирными белками и сложными углеводами. Закрепить результат правильного питания помогает вода. В свою очередь, Дженнифер Лопес практически исключает из рациона алкоголь и кофеин.



Стоит исключить кофеин из рациона / Фото Unsplash

В диете звезды нет ограничений в количестве калорий или соотношениях макроэлементов. Она состоит из инструкций, которые помогают создавать полезный и питательный рацион. В частности она придерживается следующих правил:

Потребление белка: звезда включает белок в каждое блюдо, ведь он обеспечивает чувство сытости.

Полезные перекусы между приемами пищи: Дженнифер Лопес добавляет в завтраки фрукты, орехи и овощи.

Акцент на увлажнении: она выпивает не менее 7 стаканов воды в день.

Каких продуктов следует избегать, а какие лучше добавить в рацион



Звезда делает акцент на органических продуктах / Фото Unsplash

Ее рацион состоит из свежих и органических продуктов:

белок: яичные белки, индейка из белого мяса, куриная грудка, свинина и говядина;

рыба: богатая омега-3 жирными кислотами, в частности, лосось и окунь;

овощи: капуста, шпинат, крестоцветные овощи: брокколи и цветная капуста;

сложные углеводы: сладкий картофель, бурый рис, киноа, ямс, овсянка и рисовый хлеб;

семена и орехи: горсть орехов в день;

молочные продукты: греческий йогурт;

ягоды: клубника, черника и малина;

полезные жиры: оливковое масло,

напитки: вода и иногда кофе без кофеина.

Дженнифер Лопес не отказывается полностью от потребления некоторых продуктов, а только уменьшает их количество в рационе:

обработанные продукты: колбаса, салями, фаст-фуды, чипсы, сухие завтраки и снэки;

некоторые овощи: морковь и сладкая кукуруза, содержащие большее количество природного сахара,

продукты с глютеном: хлеб, макароны и другие;

некоторые напитки: напитки с кофеином и алкоголь.



Замените кофе и алкоголь на воду / Фото Unsplash

Преимущества диеты

Такой способ питания не предназначен для похудения, но он может помочь избавиться от лишних килограммов, если исключить вредные продукты. Этому также способствует употребление белка, ведь он помогает снизить аппетит. Еще одним преимуществом диеты Дженнифер Лопес является то, что она может снизить риск хронических заболеваний, в частности рака, диабета 2 типа и болезней сердца.

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Недостатки диеты

Среди преимуществ стоит выделить определенные недостатки. Они связаны с потреблением исключительно органических продуктов, которые стоят немало. Также отказ от обработанных продуктов может стать проблемой для тех, кто привык ими питаться. К тому же существует много переработанных продуктов, которые имеют высокую пищевую ценность.