Конечно, можно не потерять форму, занимаясь из дома, однако многих беспокоит вопрос, как заставить себя сделать хотя бы несколько приседаний, не говоря о полноценной физкультуру. Рассказываем, как преодолеть себя!

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Самое главное в этот момент - грамотно подойти к "новому" образа жизни и придерживаться нескольких рекомендаций.

Цель спорта дома

Привлекайте к занятиям членов семьи / Фото Unsplash

Очень важно заниматься активностью, которая заставляет нашу кровь течь быстрее. Для этого подойдет любая нагрузка, при выполнении которого мы потеем. В этот момент кислород доставляться в органы и клетки быстрее, что поможет избавиться от ощущения отечности.

В быту этого можно достичь прогулками, пробежками по лестничной клетке в медленном темпе и уборкой квартиры.

Как быть, если дома нет даже гантелей

Весь спортивный инвентарь можно найти в интернете / Фото Unsplash

Если гантелей нет, у вас всегда есть собственное тело – можно заниматься с собственным весом. Многие используют бутылки с водой, средства для мытья пола или бутылки с жидкими средствами для стирки. Вы можете включить фантазию на полную, если у вас есть желание заниматься.

Что делать тем, кто не любит спорт

Будем честными, большинство из нас все же откладывает занятие не из-за отсутствия тренера или инвентаря, а именно из-за нехватки внутренней мотивации. Если вы столкнулись с прокрастинацией, которая заставляет передвинуть запланированное занятие на неопределенный срок, скорее всего, вы пока еще не нашли свой вид активности.

Если вам становится скучно от однообразных упражнений, попробуйте танцы – они сейчас будут особенно полезными. Кроме того, обратившись к интернету, можно найти занятия по пилатесу, йоге и других активностям, которые не будут вызывать сопротивления.

Если вам трудно настроиться на спорт, попробуйте медитацию перед занятием. Так вы снизите тревогу и стабилизируете гормональную систему.