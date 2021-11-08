Здорово 24 решили рассказать о пользе тренировок дома. Если у вас еще есть сомнения, беремся их развеивать.

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Почему дома лучше: преимущества онлайн тренировок

Многие не верят в эффективность тренировок на дому и объясняют это отсутствием мотивации, тренажеров, инвентаря или отвлекающих домашние дела. В таких ситуациях важно изменить подход к занятиям, ведь инвентарь и сами упражнения не имеют столь большого значения. Важна именно ваша физическая активность.



Тренировки на дому имеют много преимуществ / Фото Unsplash

Преимущества на недостатки домашних тренировок

Домашние тренировки обладают многими преимуществами, но для них нужна самодисциплина и опыт. Если вы найдете в себе силы, то сможете отметить следующие плюсы:

свободный график: вы можете самостоятельно выбирать время и тренироваться столько, сколько вам комфортно;

можно заниматься вместе с другими членами семьи;

экономия времени и денежных средств;

нет нужды выходить из дома;

возможность менять программу и пробовать разнообразные онлайн-тренировки.

Однако существуют и определенные негативные факторы, от которых очень легко избавиться:

дома сложнее найти мотивацию;

не всегда пространство и отсутствие инвентаря позволяют выполнять все упражнения;

во время занятий без тренера увеличивается риск травм.

Если у вас есть опыт тренировок в зале, тогда занятия на дому будут более эффективными, ведь вы уже частично понимаете технику выполнения и риск травм снижается.



Инвентарь не самый важный / Фото Unsplash

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Как подобрать упражнения?