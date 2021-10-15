Диетологиня рассказала о пользе грибов: почему так важно их употреблять

Существует немало дискуссий о положительном и отрицательном влиянии грибов. Инна Василик взялась развеять все мифы и рассказать интересные факты.

На своей странице в инстаграме диетологиня рассказала о полезных свойствах грибов и поделилась результатами исследования. Она утверждает, что этот продукт несет большую пищевую ценность, поэтому его не стоит бояться, а смело вносить в ежедневный рацион.

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Почему грибы полезны



Грибы очень полезны / Фото Unsplash

Национальный центр статистики и здравоохранения в США провел исследование, связанное с употребления грибов. В нем приняли участие 10 тысяч детей в возрасте от 9 до 18 лет. Ежедневно они потребляли 84 грамма вешенок или смеси белого гриба и шампиньонов, в пропорции 1:1. Результаты исследования были просто удивительными, ведь доказали, что потребление грибов наполняет организм полезными элементами, в частности:

клетчатка 5 – 6%;

медь 24 – 32%;

фосфор 6%;

калий 12 – 14%;

селен 13 – 14%;

цинк 5 – 6%;

витамины В1 (4,07%), В2 (13 – 15%), В3 (13 – 14%), B6 ​​(4,64%);

холин 5 – 6%;

железо 2,32%;

фолиевая кислота 3,66%.

Несмотря на высокое содержание питательных элементов, потребление грибов никак не влияет на калорийность блюда, содержание углеводов, насыщенных жиров и натрия.



Грибы содержат мало калорий / Фото Unsplash

Полезные свойства грибов

Среди преимуществ употребления грибов также большое содержание бета-глюканы, клетчатки, которая способна защищать от рака и положительно влиять на организм. К тому же способствует снижению уровня LDL холестерина (он считается вредным), триглицеридов и сахара. Также этот вид клетчатки позволит вам дольше чувствовать себя сытыми.

Грибы содержат в своем составе биоактивные фитонутриенты и антиоксиданты, а именно эрготионеин и глутатион. Стоит помнить, что именно они отвечают за здоровье ваших клеток и эффективно борются с воспалительными процессами.

Грибы также полезны высоким содержанием белка, который обеспечит организм незаменимыми аминокислотами, и глутаминовой кислоты, которая дает грибам вкус умами. Именно его связывают со вкусом мяса или белка. Поэтому этот продукт особенно будет полезным для тех, кто на растительном питании.

Диетологиня Инна Василик рекомендует делать акцент и таких видах грибов: вешенки, шампиньоны, лисички, белый гриб, китайские reishi, shiitake, японские maitake i hiratake.



Полезные виды грибов / Фото Unsplash

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Текст публикации Инны Василик:

Несут ли грибы в себе какую-то пищевую ценность?



Расскажу об исследовании, проведенном в рамках разработки диетичиних рекомендаций Национальным центром статистики и здравоохранения в США (NHANES, 2016 – 2011). В исследовании принимали участие дети и подростки от 9 до 18 лет. Общее количество участников 10 000 человек которым ежедневно давали по 84 грамма или отдельно вешенки, или смесь белого гриба и шампиньонов (1:1). Результаты исследования показали, что добавление в рацион порции грибов привело к увеличению в содержания клетчатки на 5% – 6%, меди (24% – 32%), фосфора (6%), калия (12% – 14%), селена (13 % – 14%), цинка (5% – 6%), витамина В2 (13% – 15%), В3 (13% – 14%) и холина (5% – 6%), железа (2,32% ), В1 (4,07%), фолатов (3,66%) и витамина B6 (4,64%), но не повлияло на калорийность, содержание углеводов, насыщенных жиров и натрия.

Что еще интересно

Грибы являются источником бета-глюканы. Это такой вид клетчатки, который имеет противораковые свойства и полезное воздействие на наш организм. Снижает уровень LDL холестерина (то что мы называем "плохим"), триглицеридов, уровень сахара в гликемический индекс блюда и удерживает дольше чувство насыщения.

Грибы богаты биоактивными фитонутриентами и антиоксидантами, такими как эрготионеин и глутатион. Антиоксиданты защищают наши клетки от повреждений, помогают уменьшить воспалительные процессы.

Белок в большинстве грибов имеет полный профиль незаменимых аминокислот. Что очень ценно, особенно как на растительный продукт. А глутаминовая кислота оказывает грибам вкус умами, отождествляя с "вкусом мяса" или белковым вкусом. Если вы на растительном питании – обратите внимание.

Виды грибов, на которые я рекомендовала бы обратить внимание – вешенки, шампиньоны, лисички, белый гриб, Китайские Reishi, Shiitake, японские Maitake i Hiratake.