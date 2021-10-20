Недавно ученые из Университета Тафтса и Университета Джорджа Мейсона решили узнать, что дает нашему организму апельсиновый сок. Эксперты проанализировали результаты более 20 исследований, в которых участвовали сотни взрослых людей.

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Часть из них была полностью здорова, у других – диагностировали заболевание сердца и диабет 2-го типа – состояний, спровоцированных хроническим воспалением.

Ученые рассмотрели 6 биомаркеров, которые связывают с воспалением и окислительным стрессом в организме и изучили связь между употреблением апельсинового сока и факторами воспаления у взрослых людей.