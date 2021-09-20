Как бороться со стрессом и улучшить настроение: 10 эффективных советов
Источник:Well and good
Солнечные дни способствуют хорошему настроению и активному утреннем пробуждению. Но что делать, когда за окном пасмурно и дождит?
Стресс, тревога, безумный график и переутомление – это все никак не синонимы хорошего настроения. Здорово 24 делятся с вами полезными советами, которые помогут снять стресс и расслабиться.
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Как бороться со стрессом
Отвлекайтесь
Делайте перерывы во время работы или когда злые. Выберите какой-то предмет и сконцентрируйте все внимание на нем, исследуйте его прикосновениеми и зрением. Таким образом вы сможете абстрагироваться и переключиться.
Вкусненькое
Прихватите что-то вкусненькое / Фото Unsplash
Прихватите с собой кусочек любимой пищи: шоколадку, конфету или какой фрукт. Здесь важно знать меру и не превращать это в заедания стресса. Во время пережевывания старайтесь кушать продукт и делать это осознанно.
Мотивационные фразы
Мотивируйте себя / Фото Unsplash
Спросите себя, что может заставить вас работать, что вы бы хотели услышать. Запишите фразу в напоминание в телефоне или записную книжку и просматривайте, когда теряете интерес и задор к работе.
Музыка
Музыка поможет отвлечься и улучшить настроение. Выбирайте любимые песни без текстов и концентрируйте все внимание на каком-то одном инструменте.
Вода
Освежитесь с помощью воды / Фото Unsplash
Если вам нужно мгновенное обновление, промокните лицо прохладной водой. Она поможет вам освежиться и перезагрузить тело и разум.
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Без телефона
Отложите гаджеты / Фото Unsplash
Отложите на несколько минут все гаджеты. Они часто вызывают излишнюю тревогу и беспокойство. Попробуйте расслабиться и абстрагироваться не в соцсетях, а на свежем воздухе.
Физическая активность
Отвлекайтесь с помощью спорта / Фото Unsplash
Отвлекаться от работы и стресса можно с помощью спорта. Не обязательно делать тяжелые физические упражнения. Прыжки, танцы или другие спонтанные движения помогут найти новую энергию для дальнейшей работы.